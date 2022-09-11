https://ria.ru/20220911/inspektsiya-1816001193.html

Гладков и Турчак проинспектировали пропускные пункты в Белгородской области

Гладков и Турчак проинспектировали пропускные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2022

Гладков и Турчак проинспектировали пропускные пункты в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и депутатом Госдумы Артемом Туровым... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:34

2022-09-11T15:34

2022-09-11T15:42

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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артем туров

беженцы

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 11 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и депутатом Госдумы Артемом Туровым проинспектировали пограничные пункты пропуска на границе с Харьковской областью, передает корреспондент РИА Новости.По данным властей Белгородской области, за трое суток с 8 по 11 сентября в пограничном пункте пропуска в Логачевке с территории Харьковской области прошло 7,5 тысячи беженцев, а в Шебекино - 3,1 тысячи человек, остальные пункты также приняли людей.Всего в общей сложности на Россию вышло 13 тысяч человек. В настоящий момент на территории региона развернуто 27 пунктов временного размещения беженцев. Людям предоставляется вся необходимая помощь.Кроме этого, представители российской власти, отвечая на вопрос одного из беженцев, который ранее подавал документы на предоставление гражданства, заявили, что аннулировать получение российского паспорта никто не будет - все базы и списки были вывезены с территории Харьковской области.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и его команду, волонтеров, бизнесменов и сотрудников силовых ведомств за помощь эвакуированным жителям Харьковской области."Благодарю всех – главу региона Вячеслава Гладкова и его команду, сотрудников силовых ведомств, наших волонтеров, бизнес – всех, кто сегодня делает все возможное для жителей Харьковской области", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что в палаточном лагере в ПВР в Белгородском районе, где размещены беженцы из Харьковской области, есть все - медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и безопасности."Кто-то, если захочет, сможет остаться в регионе. Губернатор, наш партийный секретарь готов предложить работу. Кто-то сможет уехать в Воронежскую область – РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, чтобы четко понимать потребность. В палаточном лагере круглосуточно работают добровольцы МГЕР и "Волонтерской роты". Вместе с ними волонтеры из Харьковской области, которые еще недавно работали в гумцентрах "Единой России", - добавил Турчак.Накануне Министерство обороны России заявило о перегруппировке войск на харьковском направлении. Армия планомерно покинула такие города как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территории России, которые опасаются расправы и мести со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220910/pomosch-1815897382.html

https://ria.ru/20220910/volontery-1815873528.html

https://ria.ru/20220910/bezhentsy-1815914811.html

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Вячеслав Гладков и Андрей Турчак инспектируют пункты пропуска на границе с Харьковской областью Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с секретарем Генсовета ЕР Андреем Турчаком и депутатом Госдумы Артёмом Туровым проинспектировали пограничные пункты пропуска на границе с Харьковской областью, откуда за 3 суток вышло 13 тысяч беженцев 2022-09-11T15:34 true PT1M25S

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