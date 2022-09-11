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Автономные системы для онлайн-голосования создавать не будут, заявил ЦИК - РИА Новости, 11.09.2022
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Автономные системы для онлайн-голосования создавать не будут, заявил ЦИК
Автономные системы для онлайн-голосования создавать не будут, заявил ЦИК - РИА Новости, 11.09.2022
Автономные системы для онлайн-голосования создавать не будут, заявил ЦИК
Автономных региональных систем для электронного дистанционного голосования, подобных той, что есть в Москве, создаваться не будет, все регионы будут голосовать... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:44
2022-09-11T16:44
политика
элла памфилова
москва
россия
псковская область
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Автономных региональных систем для электронного дистанционного голосования, подобных той, что есть в Москве, создаваться не будет, все регионы будут голосовать на федеральной платформе, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Больше никаких систем, скажем, автономных или региональных не будет. Москва - это огромные средства, и не первый год, когда Москва затратила огромные ресурсы, создавая систему современного дистанционного общения с гражданами по огромному пласту проблем с гражданами, не только выборов. Поэтому мы пошли уже, когда создавали федеральную платформу, уже имея опыт в Москве, и, конечно, невозможно и не нужно уничтожать то прекрасное, что создано в Москве, это нужно развивать", - сказала Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли создаваться региональные платформы для голосование.По ее словам, в такой мере нет целесообразности, поскольку это осуществляется за счет федерального бюджета, а у большинства субъектов таких средств нет."Мы нашли идеальную форму сопряжения московской платформы с федеральной, все остальные регионы, и так это в законе прописано, которые будет высказывать пожелание голосовать дистанционно, они будут голосовать на федеральной платформе", - закончила председатель ЦИК.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
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политика, элла памфилова, москва, россия, псковская область, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Москва, Россия, Псковская область, Единый день голосования — 2022
16:44 11.09.2022
 
Автономные системы для онлайн-голосования создавать не будут, заявил ЦИК

Глава ЦИК Памфилова: автономные системы для онлайн-голосования создавать не будут

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Автономных региональных систем для электронного дистанционного голосования, подобных той, что есть в Москве, создаваться не будет, все регионы будут голосовать на федеральной платформе, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Больше никаких систем, скажем, автономных или региональных не будет. Москва - это огромные средства, и не первый год, когда Москва затратила огромные ресурсы, создавая систему современного дистанционного общения с гражданами по огромному пласту проблем с гражданами, не только выборов. Поэтому мы пошли уже, когда создавали федеральную платформу, уже имея опыт в Москве, и, конечно, невозможно и не нужно уничтожать то прекрасное, что создано в Москве, это нужно развивать", - сказала Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли создаваться региональные платформы для голосование.
По ее словам, в такой мере нет целесообразности, поскольку это осуществляется за счет федерального бюджета, а у большинства субъектов таких средств нет.
"Мы нашли идеальную форму сопряжения московской платформы с федеральной, все остальные регионы, и так это в законе прописано, которые будет высказывать пожелание голосовать дистанционно, они будут голосовать на федеральной платформе", - закончила председатель ЦИК.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
15:27
Памфилова призвала развивать многодневное голосование
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаМоскваРоссияПсковская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
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