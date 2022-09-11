https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816012652.html

Памфилова мечтает о появлении дистанционного голосования в Подмосковье

Памфилова мечтает о появлении дистанционного голосования в Подмосковье - РИА Новости, 11.09.2022

Памфилова мечтает о появлении дистанционного голосования в Подмосковье

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что ждет, когда дистанционное электронное голосование на выборах появится в Московской области, куда она... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:26

2022-09-11T16:26

2022-09-11T17:42

политика

элла памфилова

москва

московская область (подмосковье)

истринский район

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что ждет, когда дистанционное электронное голосование на выборах появится в Московской области, куда она перепрописалась из Москвы."Мне очень жаль, что я не вашего поля ягода. Вот выписалась из Москвы, живу в Подмосковье – выращиваю капусту, помимо основной деятельности. У меня в моем Истринском районе в этот раз вообще никаких выборов нет. Я все мечтаю, когда же ДЭГ тоже здесь будет на каких-то выборах в Московской области", - сказала Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Она подчеркнула, что готова всем противникам и оппонентам дистанционного электронного голосования вместе с Москвой объяснять и популяризовать систему и тратить на это много времени.

https://ria.ru/20220911/pamfilova-1815994507.html

москва

московская область (подмосковье)

истринский район

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Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, москва, московская область (подмосковье), истринский район