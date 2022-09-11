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Памфилова призвала развивать многодневное голосование - РИА Новости, 11.09.2022
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Памфилова призвала развивать многодневное голосование
Памфилова призвала развивать многодневное голосование - РИА Новости, 11.09.2022
Памфилова призвала развивать многодневное голосование
Многодневное голосование расширило возможности избирателей в планировании своего времени, от избирателей есть запрос на такой формат, надо ориентироваться на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:27
2022-09-11T15:27
политика
элла памфилова
россия
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многодневное голосование расширило возможности избирателей в планировании своего времени, от избирателей есть запрос на такой формат, надо ориентироваться на них, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Что сделала трехдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время, когда удобнее, и запрос есть... Да, нам сложнее... работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают", - сказала Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Она напомнила, что регионам самим дали возможность определить продолжительность голосования, исходя из удобства и запросов людей. По ее словам, для самого ЦИК самым оптимальным является голосование в два дня, но опираться все равно нужно на избирателей и их интересы.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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политика, элла памфилова, россия, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Россия, Москва, Единый день голосования — 2022
15:27 11.09.2022
 
Памфилова призвала развивать многодневное голосование

Глава ЦИК Памфилова призвала развивать многодневное голосование

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многодневное голосование расширило возможности избирателей в планировании своего времени, от избирателей есть запрос на такой формат, надо ориентироваться на них, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Что сделала трехдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время, когда удобнее, и запрос есть... Да, нам сложнее... работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают", - сказала Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Она напомнила, что регионам самим дали возможность определить продолжительность голосования, исходя из удобства и запросов людей. По ее словам, для самого ЦИК самым оптимальным является голосование в два дня, но опираться все равно нужно на избирателей и их интересы.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
14:22
Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияМоскваЕдиный день голосования — 2022
 
 
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