https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html

Памфилова призвала развивать многодневное голосование

Памфилова призвала развивать многодневное голосование - РИА Новости, 11.09.2022

Памфилова призвала развивать многодневное голосование

Многодневное голосование расширило возможности избирателей в планировании своего времени, от избирателей есть запрос на такой формат, надо ориентироваться на... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:27

2022-09-11T15:27

2022-09-11T15:27

политика

элла памфилова

россия

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многодневное голосование расширило возможности избирателей в планировании своего времени, от избирателей есть запрос на такой формат, надо ориентироваться на них, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Что сделала трехдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время, когда удобнее, и запрос есть... Да, нам сложнее... работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают", - сказала Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Она напомнила, что регионам самим дали возможность определить продолжительность голосования, исходя из удобства и запросов людей. По ее словам, для самого ЦИК самым оптимальным является голосование в два дня, но опираться все равно нужно на избирателей и их интересы.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, россия, москва, единый день голосования — 2022