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Памфилова рассказала, почему ДЭГ пока не внедрили во всех регионах России - РИА Новости, 11.09.2022
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Памфилова рассказала, почему ДЭГ пока не внедрили во всех регионах России
Памфилова рассказала, почему ДЭГ пока не внедрили во всех регионах России - РИА Новости, 11.09.2022
Памфилова рассказала, почему ДЭГ пока не внедрили во всех регионах России
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации имеет возможность внедрить дистанционное электронное голосование во все регионы РФ, но сознательно не... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:49
2022-09-11T14:49
элла памфилова
россия
цик рф
политика
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации имеет возможность внедрить дистанционное электронное голосование во все регионы РФ, но сознательно не делает этого, чтобы обеспечит полную безопасность и заслужить доверие избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова."У нас нет вот этого административного подхода к тому, что вот… если бы мы сейчас приняли решение, даже на федеральной компании масштабировать (ДЭГ - ред.), скажем, в масштабе всей страны, мы могли бы это сделать, могли ли бы, но не делаем, и почему? Объясню, почему. Во-первых, потому что для нас приоритет абсолютный - полная безопасность системы, обеспечение тайны голосования с одной стороны, с другой - прозрачность контроля, и как следствие, вытекающее из этого, главный критерий, в соответствии с которым соизмеряем свои действия - это уровень доверия", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли применятся ДЭГ во всех регионах.Она отметила, что для того, чтобы завоевать уровень доверия к этому относительно новому виду голосования, на который есть большой запрос, нужно внедрять его постепенно, отметая все спекуляции о насильном внедрении.Дистанционное электронное голосования (ДЭГ ) проводят в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
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элла памфилова, россия, цик рф, политика, единый день голосования — 2022
Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Политика, Единый день голосования — 2022
14:49 11.09.2022
 
Памфилова рассказала, почему ДЭГ пока не внедрили во всех регионах России

Памфилова: онлайн-голосование внедрят во всех регионах по мере готовности избирателей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации имеет возможность внедрить дистанционное электронное голосование во все регионы РФ, но сознательно не делает этого, чтобы обеспечит полную безопасность и заслужить доверие избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"У нас нет вот этого административного подхода к тому, что вот… если бы мы сейчас приняли решение, даже на федеральной компании масштабировать (ДЭГ - ред.), скажем, в масштабе всей страны, мы могли бы это сделать, могли ли бы, но не делаем, и почему? Объясню, почему. Во-первых, потому что для нас приоритет абсолютный - полная безопасность системы, обеспечение тайны голосования с одной стороны, с другой - прозрачность контроля, и как следствие, вытекающее из этого, главный критерий, в соответствии с которым соизмеряем свои действия - это уровень доверия", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли применятся ДЭГ во всех регионах.
Она отметила, что для того, чтобы завоевать уровень доверия к этому относительно новому виду голосования, на который есть большой запрос, нужно внедрять его постепенно, отметая все спекуляции о насильном внедрении.
Дистанционное электронное голосования (ДЭГ ) проводят в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий голосует на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
13:56
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве
 
Элла ПамфиловаРоссияЦИК РФПолитикаЕдиный день голосования — 2022
 
 
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