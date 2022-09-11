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Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании - РИА Новости, 11.09.2022
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Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании
Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании - РИА Новости, 11.09.2022
Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании
Больше 1,5 миллиона граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, получив электронные бланки для... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T07:54
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единый день голосования — 2022
москва
политика
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Больше 1,5 миллиона граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, получив электронные бланки для голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.По состоянию на 07.40 мск, выдано уже 1 ‍506 ‍600 бюллетеней для электронного голосования, почти 1,5 миллиона избирателей проголосовали.По состоянию на 10.54 мск уже больше 1,5 миллиона избирателей - 1 ‍504 ‍215 человек - проголосовали на выборах в Москве, заполнив электронные бланки.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.
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единый день голосования — 2022, москва, политика, россия
Единый день голосования — 2022, Москва, Политика, Россия
07:54 11.09.2022 (обновлено: 11:57 11.09.2022)
 
Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании

Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании на выборах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Больше 1,5 миллиона граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, получив электронные бланки для голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.
По состоянию на 07.40 мск, выдано уже 1 ‍506 ‍600 бюллетеней для электронного голосования, почти 1,5 миллиона избирателей проголосовали.
По состоянию на 10.54 мск уже больше 1,5 миллиона избирателей - 1 ‍504 ‍215 человек - проголосовали на выборах в Москве, заполнив электронные бланки.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.
На избирательном участке № 137 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 21:18
В Москве явка на выборах составила 25,5 процента
 
Единый день голосования — 2022МоскваПолитикаРоссия
 
 
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