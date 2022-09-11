https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815943367.html

Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании

Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании - РИА Новости, 11.09.2022

Более полутора миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании

Больше 1,5 миллиона граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, получив электронные бланки для... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T07:54

2022-09-11T07:54

2022-09-11T11:57

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Больше 1,5 миллиона граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, получив электронные бланки для голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.По состоянию на 07.40 мск, выдано уже 1 ‍506 ‍600 бюллетеней для электронного голосования, почти 1,5 миллиона избирателей проголосовали.По состоянию на 10.54 мск уже больше 1,5 миллиона избирателей - 1 ‍504 ‍215 человек - проголосовали на выборах в Москве, заполнив электронные бланки.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

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единый день голосования — 2022, москва, политика, россия