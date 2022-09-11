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Почти половина немцев не поддерживают министра экономики, показал опрос - РИА Новости, 11.09.2022
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Почти половина немцев не поддерживают министра экономики, показал опрос
Почти половина немцев не поддерживают министра экономики, показал опрос - РИА Новости, 11.09.2022
Почти половина немцев не поддерживают министра экономики, показал опрос
Почти половина всех опрошенных социологическим институтом INSA немцев придерживаются мнения, что министр экономики Роберт Хабек (Зелёные) не справляется со... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:50
2022-09-11T11:50
роберт хабек
россия
украина
европа
санкции в отношении россии
владимир путин
в мире
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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Почти половина всех опрошенных социологическим институтом INSA немцев придерживаются мнения, что министр экономики Роберт Хабек (Зелёные) не справляется со своей работой."Хабек ошибается, оступается, теряет одобрение. Ясно одно: либо он ускорится и возьмет под контроль ядерный, газовый и энергокризис с помощью решений, которые работают. Либо он потерпит неудачу", - пишет издание Bild am Sonntag, по заказу которого был проведён опрос.Почти половина опрошенных (49%) считают, что Хабек в настоящее время плохо справляется со своей работой — в начале июня такого мнения придерживались лишь 26% участников опроса.Лишь 34% опрошенных удовлетворены работой министра, в то время как в начале лета это был 51%.Опрос был проведен 9 сентября среди 1000 респондентов.Ранее Хабек сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220910/polsha-1815874195.html
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роберт хабек, россия, украина, европа, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире
Роберт Хабек, Россия, Украина, Европа, Санкции в отношении России, Владимир Путин, В мире
11:50 11.09.2022
 
Почти половина немцев не поддерживают министра экономики, показал опрос

Опрос INSA: 49 процентов жителей Германии не поддерживают работу министра экономики Хабека

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Почти половина всех опрошенных социологическим институтом INSA немцев придерживаются мнения, что министр экономики Роберт Хабек (Зелёные) не справляется со своей работой.
"Хабек ошибается, оступается, теряет одобрение. Ясно одно: либо он ускорится и возьмет под контроль ядерный, газовый и энергокризис с помощью решений, которые работают. Либо он потерпит неудачу", - пишет издание Bild am Sonntag, по заказу которого был проведён опрос.
Почти половина опрошенных (49%) считают, что Хабек в настоящее время плохо справляется со своей работой — в начале июня такого мнения придерживались лишь 26% участников опроса.
Лишь 34% опрошенных удовлетворены работой министра, в то время как в начале лета это был 51%.
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Ранее Хабек сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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