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Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/evakuatsiya-1816048073.html
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации
Информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, ситуация находится под контролем, сообщил глава Валуйского городского... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:28
2022-09-11T20:28
специальная военная операция на украине
валуйский район
белгородская область
россия
харьковская область
украина
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, ситуация находится под контролем, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.Он добавил, что обо всем происходящем власти будут информировать и всегда просят доверять информации только на официальных ресурсах.Валуйский район на западе граничит с Харьковской областью Украины. Накануне Министерство обороны России заявило о перегруппировке войск на харьковском направлении. Армия планомерно покинула такие города, как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территорию России, опасающихся расправы и мести со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815985964.html
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валуйский район, белгородская область, россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Валуйский район, Белгородская область, Россия, Харьковская область, Украина
20:28 11.09.2022
 
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации

Глава Валуйского района Белгородской области Дыбов опроверг сообщения об эвакуации жителей

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкВоенная техника ВС России в Белгородской области
Военная техника ВС России в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Военная техника ВС России в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, ситуация находится под контролем, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
"В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуации находится под контролем. Эвакуация людей на территории округа не объявлялась. Прошу не поддаваться панике", - написал глава на своей странице в "Вконтакте".
Он добавил, что обо всем происходящем власти будут информировать и всегда просят доверять информации только на официальных ресурсах.
Валуйский район на западе граничит с Харьковской областью Украины. Накануне Министерство обороны России заявило о перегруппировке войск на харьковском направлении. Армия планомерно покинула такие города, как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территорию России, опасающихся расправы и мести со стороны киевского режима.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВалуйский районБелгородская областьРоссияХарьковская областьУкраина
 
 
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