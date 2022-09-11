https://ria.ru/20220911/evakuatsiya-1816048073.html

Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации

Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации - РИА Новости, 11.09.2022

Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации

Информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, ситуация находится под контролем, сообщил глава Валуйского городского... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:28

2022-09-11T20:28

2022-09-11T20:28

специальная военная операция на украине

валуйский район

белгородская область

россия

харьковская область

украина

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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, ситуация находится под контролем, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.Он добавил, что обо всем происходящем власти будут информировать и всегда просят доверять информации только на официальных ресурсах.Валуйский район на западе граничит с Харьковской областью Украины. Накануне Министерство обороны России заявило о перегруппировке войск на харьковском направлении. Армия планомерно покинула такие города, как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территорию России, опасающихся расправы и мести со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815985964.html

валуйский район

белгородская область

россия

харьковская область

украина

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валуйский район, белгородская область, россия, харьковская область, украина