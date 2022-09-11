https://ria.ru/20220911/evakuatsiya-1816048073.html
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации
Информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, ситуация находится под контролем, сообщил глава Валуйского городского... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:28
2022-09-11T20:28
2022-09-11T20:28
специальная военная операция на украине
валуйский район
белгородская область
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харьковская область
украина
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, ситуация находится под контролем, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.Он добавил, что обо всем происходящем власти будут информировать и всегда просят доверять информации только на официальных ресурсах.Валуйский район на западе граничит с Харьковской областью Украины. Накануне Министерство обороны России заявило о перегруппировке войск на харьковском направлении. Армия планомерно покинула такие города, как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территорию России, опасающихся расправы и мести со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815985964.html
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валуйский район, белгородская область, россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Валуйский район, Белгородская область, Россия, Харьковская область, Украина
Власти Валуйского района Белгородской области опровергли слухи об эвакуации
Глава Валуйского района Белгородской области Дыбов опроверг сообщения об эвакуации жителей