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Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/energodar-1815974613.html
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения
Меры по альтернативной подаче тепа в многоквартирные дома Энергодара после остановки Запорожской АЭС разрабатываются, сообщили власти города. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:27
2022-09-11T12:27
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Меры по альтернативной подаче тепа в многоквартирные дома Энергодара после остановки Запорожской АЭС разрабатываются, сообщили власти города.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области. При этом электроснабжение Энергодара не нарушено, в городе есть электричество."Так как несколько микрорайонов города были запитаны тепловой энергией от атомной станции, нами будут приняты меры по поводу исправления данной ситуации, и в осенне-зимний период мы войдем в немного иную ситуацию, чем была до этого. Предусмотрен ряд мероприятий, чтобы сберечь теплоэнергетику города и не допустить того, чтобы в наших многоквартирных домах не было теплоносителя", - сказал глава администрации города Александр Волга в эфире "Россия 24".
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энергодар
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энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС
12:27 11.09.2022
 
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения

Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения после остановки ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Меры по альтернативной подаче тепа в многоквартирные дома Энергодара после остановки Запорожской АЭС разрабатываются, сообщили власти города.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области. При этом электроснабжение Энергодара не нарушено, в городе есть электричество.
"Так как несколько микрорайонов города были запитаны тепловой энергией от атомной станции, нами будут приняты меры по поводу исправления данной ситуации, и в осенне-зимний период мы войдем в немного иную ситуацию, чем была до этого. Предусмотрен ряд мероприятий, чтобы сберечь теплоэнергетику города и не допустить того, чтобы в наших многоквартирных домах не было теплоносителя", - сказал глава администрации города Александр Волга в эфире "Россия 24".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
08:45Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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