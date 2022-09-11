https://ria.ru/20220911/energodar-1815974613.html
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения
Меры по альтернативной подаче тепа в многоквартирные дома Энергодара после остановки Запорожской АЭС разрабатываются, сообщили власти города. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:27
2022-09-11T12:27
2022-09-11T12:27
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Меры по альтернативной подаче тепа в многоквартирные дома Энергодара после остановки Запорожской АЭС разрабатываются, сообщили власти города.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области. При этом электроснабжение Энергодара не нарушено, в городе есть электричество."Так как несколько микрорайонов города были запитаны тепловой энергией от атомной станции, нами будут приняты меры по поводу исправления данной ситуации, и в осенне-зимний период мы войдем в немного иную ситуацию, чем была до этого. Предусмотрен ряд мероприятий, чтобы сберечь теплоэнергетику города и не допустить того, чтобы в наших многоквартирных домах не было теплоносителя", - сказал глава администрации города Александр Волга в эфире "Россия 24".
https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения
Власти Энергодара разрабатывают альтернативные меры теплоснабжения после остановки ЗАЭС