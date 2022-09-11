11:17 11.09.2022 (обновлено: 11:31 11.09.2022)
Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно
Электроснабжение Запорожья осуществляется штатно на фоне остановки энергоблоков АЭС
Повседневная жизнь в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области.
"Электроснабжение Запорожской области осуществляется без перебоев, штатно. Все нормально. Электричество везде есть", - сказал РИА Новости Рогов.
Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.