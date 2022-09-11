https://ria.ru/20220911/elektrosnabzhenie-1815964343.html

Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно

Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно - РИА Новости, 11.09.2022

Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно

Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:17

2022-09-11T11:17

2022-09-11T11:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

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запорожская аэс

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области."Электроснабжение Запорожской области осуществляется без перебоев, штатно. Все нормально. Электричество везде есть", - сказал РИА Новости Рогов.Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, в мире, владимир рогов, запорожская аэс, энергодар