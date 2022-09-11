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Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/elektrosnabzhenie-1815964343.html
Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно
Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно - РИА Новости, 11.09.2022
Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно
Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:17
2022-09-11T11:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
владимир рогов
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области."Электроснабжение Запорожской области осуществляется без перебоев, штатно. Все нормально. Электричество везде есть", - сказал РИА Новости Рогов.Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская область, в мире, владимир рогов, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Энергодар
11:17 11.09.2022 (обновлено: 11:31 11.09.2022)
 
Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно

Электроснабжение Запорожья осуществляется штатно на фоне остановки энергоблоков АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно, без перебоев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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"Электроснабжение Запорожской области осуществляется без перебоев, штатно. Все нормально. Электричество везде есть", - сказал РИА Новости Рогов.
Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
08:45Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреВладимир РоговЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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