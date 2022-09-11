https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816061521.html
Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в пяти областях Украины
Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в пяти областях Украины - РИА Новости, 11.09.2022
Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в пяти областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о блэкауте в нескольких областях Украины. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:48
2022-09-11T22:48
2022-09-11T23:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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донецкая область
сумская область
харьковская область
запорожская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о блэкауте в нескольких областях Украины."Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", — написал он в Twitter.В то же время корреспондент РИА Новости сообщил, что Перебоев с электроэнергией в Донецке нет.В свою очередь заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко позднее сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Донецкая область, Сумская область, Харьковская область, Запорожская область
22:48 11.09.2022 (обновлено: 23:00 11.09.2022)
Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в пяти областях Украины
Президент Украины Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в пяти областях