https://ria.ru/20220911/elektrichestvo-1815966664.html
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения - РИА Новости, 11.09.2022
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения
Энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:38
2022-09-11T11:38
2022-09-11T11:38
запорожская область
евгений балицкий
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки последнего энергоблока ЗАЭС, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области."Это грозит перебоями с электроэнергией на первом этапе. Вероятней всего, будет сделан ряд переключений (на высоковольтных линиях и подстанциях), задачи такие поставлены, план "Б" у нас есть", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".Ранее киевские власти в одностороннем порядке отключили газоснабжение освобожденной части Запорожской области. На данный момент производится строительство газопровода от Бердянска к Мелитополю.
https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, в мире
Запорожская область, Евгений Балицкий, В мире
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения
Для снабжения Запорожья энергией осуществят переключения на высоковольтных линиях