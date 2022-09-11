https://ria.ru/20220911/elektrichestvo-1815966664.html

В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения

В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения - РИА Новости, 11.09.2022

В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения

Энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:38

2022-09-11T11:38

2022-09-11T11:38

запорожская область

евгений балицкий

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки последнего энергоблока ЗАЭС, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области."Это грозит перебоями с электроэнергией на первом этапе. Вероятней всего, будет сделан ряд переключений (на высоковольтных линиях и подстанциях), задачи такие поставлены, план "Б" у нас есть", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".Ранее киевские власти в одностороннем порядке отключили газоснабжение освобожденной части Запорожской области. На данный момент производится строительство газопровода от Бердянска к Мелитополю.

https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html

запорожская область

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Влада Копылова

запорожская область, евгений балицкий, в мире