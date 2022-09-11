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В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения - РИА Новости, 11.09.2022
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В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения - РИА Новости, 11.09.2022
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения
Энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:38
2022-09-11T11:38
запорожская область
евгений балицкий
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки последнего энергоблока ЗАЭС, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области."Это грозит перебоями с электроэнергией на первом этапе. Вероятней всего, будет сделан ряд переключений (на высоковольтных линиях и подстанциях), задачи такие поставлены, план "Б" у нас есть", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".Ранее киевские власти в одностороннем порядке отключили газоснабжение освобожденной части Запорожской области. На данный момент производится строительство газопровода от Бердянска к Мелитополю.
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запорожская область, евгений балицкий, в мире
Запорожская область, Евгений Балицкий, В мире
11:38 11.09.2022
 
В Запорожье работают над обеспечением бесперебойного электроснабжения

Для снабжения Запорожья энергией осуществят переключения на высоковольтных линиях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе
Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Энергетики осуществят переключения высоковольтных линий и на энергетической инфраструктуре для обеспечения Запорожской области электроэнергией после остановки последнего энергоблока ЗАЭС, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области.
"Это грозит перебоями с электроэнергией на первом этапе. Вероятней всего, будет сделан ряд переключений (на высоковольтных линиях и подстанциях), задачи такие поставлены, план "Б" у нас есть", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".
Ранее киевские власти в одностороннем порядке отключили газоснабжение освобожденной части Запорожской области. На данный момент производится строительство газопровода от Бердянска к Мелитополю.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
08:45Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийВ мире
 
 
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