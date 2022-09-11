https://ria.ru/20220911/demontazh-1816034475.html

СК возбудит дело после демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

СК возбудит дело после демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске - РИА Новости, 11.09.2022

СК возбудит дело после демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T18:51

2022-09-11T18:51

2022-09-11T19:01

происшествия

александр бастрыкин

россия

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад", - говорится в сообщении.По данным ведомства, после обращений жителей города Новосибирска к руководству Следственного комитета России с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов ради строительства на этом месте гостиницы. Будет организована проверка.Кроме того, пользователи в комментариях в социальной сети "ВКонтакте" сообщают о том, что, согласно полученным из следственного управления СК России по Новосибирской области сведениям, обращение одного из жителей города по данному вопросу перенаправлено для рассмотрения по существу в надзорный орган.

https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)