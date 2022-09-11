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СК возбудит дело после демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
СК возбудит дело после демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске - РИА Новости, 11.09.2022
СК возбудит дело после демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T18:51
2022-09-11T18:51
2022-09-11T19:01
происшествия
александр бастрыкин
россия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад", - говорится в сообщении.По данным ведомства, после обращений жителей города Новосибирска к руководству Следственного комитета России с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов ради строительства на этом месте гостиницы. Будет организована проверка.Кроме того, пользователи в комментариях в социальной сети "ВКонтакте" сообщают о том, что, согласно полученным из следственного управления СК России по Новосибирской области сведениям, обращение одного из жителей города по данному вопросу перенаправлено для рассмотрения по существу в надзорный орган.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:51 11.09.2022 (обновлено: 19:01 11.09.2022)
СК возбудит дело после демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
Бастрыкин поручил возбудить дело после демонтажа стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске