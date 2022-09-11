https://ria.ru/20220911/ddos-ataki-1816063423.html

В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ

В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022

В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ

Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T23:06

2022-09-11T23:06

2022-09-11T23:06

технологии

олег качанов

россия

ростелеком

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов."Несмотря на всё спокойствие, с которым прошла процедура голосования…, атаки (DDOS-атаки – ред.) были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.Он подчеркнул, что все атаки успешно отражены специалистами центра кибербезопасности "Ростелекома".Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815760752.html

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Наталья Макарова

технологии, олег качанов, россия, ростелеком, единый день голосования — 2022