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В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
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В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ
Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:06
2022-09-11T23:06
технологии
олег качанов
россия
ростелеком
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов."Несмотря на всё спокойствие, с которым прошла процедура голосования…, атаки (DDOS-атаки – ред.) были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.Он подчеркнул, что все атаки успешно отражены специалистами центра кибербезопасности "Ростелекома".Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.
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технологии, олег качанов, россия, ростелеком, единый день голосования — 2022
Технологии, Олег Качанов, Россия, Ростелеком, Единый день голосования — 2022
23:06 11.09.2022
 
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ

Замглавы Минцифры Качанов: все 35 тысяч DDOS-атак на систему ДЭГ успешно отражены

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
"Несмотря на всё спокойствие, с которым прошла процедура голосования…, атаки (DDOS-атаки – ред.) были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.
Он подчеркнул, что все атаки успешно отражены специалистами центра кибербезопасности "Ростелекома".
Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.
Программирование - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
9 сентября, 19:14
DDoS-атаки на систему электронного голосования ведутся из всех стран
 
ТехнологииОлег КачановРоссияРостелекомЕдиный день голосования — 2022
 
 
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