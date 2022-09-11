https://ria.ru/20220911/ddos-ataki-1816063423.html
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ
Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:06
2022-09-11T23:06
2022-09-11T23:06
технологии
олег качанов
россия
ростелеком
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов."Несмотря на всё спокойствие, с которым прошла процедура голосования…, атаки (DDOS-атаки – ред.) были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.Он подчеркнул, что все атаки успешно отражены специалистами центра кибербезопасности "Ростелекома".Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815760752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, олег качанов, россия, ростелеком, единый день голосования — 2022
Технологии, Олег Качанов, Россия, Ростелеком, Единый день голосования — 2022
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ
Замглавы Минцифры Качанов: все 35 тысяч DDOS-атак на систему ДЭГ успешно отражены
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
"Несмотря на всё спокойствие, с которым прошла процедура голосования…, атаки (DDOS-атаки – ред.) были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.
Он подчеркнул, что все атаки успешно отражены специалистами центра кибербезопасности "Ростелекома
".
Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.