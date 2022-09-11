https://ria.ru/20220911/buryatiya-1815971002.html

Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск

Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск

Явка на 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии превысила 24%, голосование проходит в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:03

2022-09-11T12:03

2022-09-11T12:03

единый день голосования — 2022

политика

улан-удэ

республика бурятия

алексей цыденов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815963973_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9c93592f36d421f0fa2797686212bf3.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии превысила 24%, голосование проходит в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также проходят довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы республики претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР."По сообщению председателя избиркома Бурятии Александра Акчурина, на 15.00 (с учетом досрочного голосования) проголосовал 168 561 человек, явка - 24,36%… Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений", - говорится в сообщении.На выборах главы Бурятии в 2017 году явка на 15.00 составляла почти 28%.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815967134.html

улан-удэ

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, улан-удэ, республика бурятия, алексей цыденов