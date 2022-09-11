https://ria.ru/20220911/buryatiya-1815971002.html
Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск
Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск
Явка на 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии превысила 24%, голосование проходит в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:03
2022-09-11T12:03
2022-09-11T12:03
единый день голосования — 2022
политика
улан-удэ
республика бурятия
алексей цыденов
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии превысила 24%, голосование проходит в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также проходят довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы республики претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР."По сообщению председателя избиркома Бурятии Александра Акчурина, на 15.00 (с учетом досрочного голосования) проголосовал 168 561 человек, явка - 24,36%… Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений", - говорится в сообщении.На выборах главы Бурятии в 2017 году явка на 15.00 составляла почти 28%.
https://ria.ru/20220911/vybory-1815967134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, политика, улан-удэ, республика бурятия, алексей цыденов
Единый день голосования — 2022, Политика, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск
Явка на выборах в Бурятии составила 24,36 процента к 10:00 мск