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Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск
Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск
Явка на 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии превысила 24%, голосование проходит в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:03
2022-09-11T12:03
единый день голосования — 2022
политика
улан-удэ
республика бурятия
алексей цыденов
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии превысила 24%, голосование проходит в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также проходят довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы республики претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР."По сообщению председателя избиркома Бурятии Александра Акчурина, на 15.00 (с учетом досрочного голосования) проголосовал 168 561 человек, явка - 24,36%… Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений", - говорится в сообщении.На выборах главы Бурятии в 2017 году явка на 15.00 составляла почти 28%.
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единый день голосования — 2022, политика, улан-удэ, республика бурятия, алексей цыденов
Единый день голосования — 2022, Политика, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
12:03 11.09.2022
 
Явка на выборах в Бурятии превысила 24 процента к 10:00 мск

Явка на выборах в Бурятии составила 24,36 процента к 10:00 мск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа избирательном участке, где проходят выборы
На избирательном участке, где проходят выборы - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На избирательном участке, где проходят выборы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии превысила 24%, голосование проходит в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики.
В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также проходят довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы республики претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.
"По сообщению председателя избиркома Бурятии Александра Акчурина, на 15.00 (с учетом досрочного голосования) проголосовал 168 561 человек, явка - 24,36%… Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений", - говорится в сообщении.
На выборах главы Бурятии в 2017 году явка на 15.00 составляла почти 28%.
Экраны в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11:44
Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования
 
Единый день голосования — 2022ПолитикаУлан-УдэРеспублика БурятияАлексей Цыденов
 
 
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