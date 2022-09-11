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Явка на выборах в Бурятии к 7:00 мск составила почти 15 процентов

Явка на выборах в Бурятии к 7:00 мск составила почти 15 процентов - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Бурятии к 7:00 мск составила почти 15 процентов

Явка на 12.00 (7.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 15%, сообщил журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Александр Акчурин. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:39

2022-09-11T08:39

2022-09-11T09:00

политика

алексей цыденов

улан-удэ

единая россия

лдпр

единый день голосования — 2022

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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 12.00 (7.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 15%, сообщил журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Александр Акчурин."На 12.00 проголосовало 102 тысячи 135 избирателей - это составляет 14,77%", - сказал глава республиканского избиркома.На выборах главы региона в 2017 году явка на 12.00 составила 17,60%.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.

улан-удэ

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, алексей цыденов, улан-удэ, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022