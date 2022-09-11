https://ria.ru/20220911/buryatiya-1815947253.html
Явка на выборах в Бурятии к 7:00 мск составила почти 15 процентов
Явка на выборах в Бурятии к 7:00 мск составила почти 15 процентов - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Бурятии к 7:00 мск составила почти 15 процентов
Явка на 12.00 (7.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 15%, сообщил журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Александр Акчурин. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:39
2022-09-11T08:39
2022-09-11T09:00
политика
алексей цыденов
улан-удэ
единая россия
лдпр
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815844828_0:275:3072:2002_1920x0_80_0_0_50282bb55eda1bb4727e120dbf060b20.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 12.00 (7.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 15%, сообщил журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Александр Акчурин."На 12.00 проголосовало 102 тысячи 135 избирателей - это составляет 14,77%", - сказал глава республиканского избиркома.На выборах главы региона в 2017 году явка на 12.00 составила 17,60%.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815844828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6286901d926decef2908c1d79b7a21e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей цыденов, улан-удэ, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Алексей Цыденов, Улан-Удэ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2022
08:39 11.09.2022 (обновлено: 09:00 11.09.2022)
Явка на выборах в Бурятии к 7:00 мск составила почти 15 процентов
Глава избиркома Бурятии Акчурин: явка на выборах к 7:00 мск составила почти 15 процентов