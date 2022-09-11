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Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией
Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 11.09.2022
Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией
Беженец из Харьковской области Андрей Макушенко рассказал РИА Новости, что принял решение эвакуироваться со своей семьей после того, как рядом с его селом... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:52
2022-09-11T15:52
специальная военная операция на украине
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
харьковская область
изюм (город)
донбасс
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ЛОГАЧЕВКА (Белгородская область), 11 сен – РИА Новости. Беженец из Харьковской области Андрей Макушенко рассказал РИА Новости, что принял решение эвакуироваться со своей семьей после того, как рядом с его селом начались обстрелы, на границе с Россией их встретили хорошо, кормили бутербродами.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.По словам Макушенко, он с семьей проживает в селе Таволжанка, которое находится в 20 километрах от Купянска, работает сварщиком. Когда часть Харьковской области оказалась под контролем России, жизнь стала налаживаться, была работа, отметил собеседник агентства. По его словам, около четырех месяцев назад пошла финансовая поддержка, пенсионерам выплатили по 10 тысяч рублей, что в три раза превышало размер их украинской пенсии.По его словам, выехали из дома в субботу около 12 часов, а в три были уже на границе.Также житель Купянска рассказал, что сотрудники МЧС предложили погреться в автобусах."Подъехали мы к границе, была огромная очередь, километра три-четыре. Люди говорили, что стоят сутки – двое. Простояли полтора часа, подбегают к нам сотрудники МЧС, говорят: у кого женщины и дети, грузим в автобус и перевозим на ту сторону, они будут накормлены, напоены, в тепле, добре… Мы переправили жен, можно сказать, домой, а сами стояли в колонне. Было холодно, подбежали работники МЧС, постучали – говорят, стоят два автобуса, там можно попить, погреться. Подъехал УАЗик, дали по пачке печенья и набор бутербродов. Это было приятно", - сказал житель Купянска.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815985964.html
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россия
харьковская область
изюм (город)
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), харьковская область, изюм (город), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Харьковская область, Изюм (город), Донбасс
15:52 11.09.2022
 
Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией

Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией под Белгородом

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка
Очередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Очередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка. Архивное фото
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ЛОГАЧЕВКА (Белгородская область), 11 сен – РИА Новости. Беженец из Харьковской области Андрей Макушенко рассказал РИА Новости, что принял решение эвакуироваться со своей семьей после того, как рядом с его селом начались обстрелы, на границе с Россией их встретили хорошо, кормили бутербродами.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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По словам Макушенко, он с семьей проживает в селе Таволжанка, которое находится в 20 километрах от Купянска, работает сварщиком. Когда часть Харьковской области оказалась под контролем России, жизнь стала налаживаться, была работа, отметил собеседник агентства. По его словам, около четырех месяцев назад пошла финансовая поддержка, пенсионерам выплатили по 10 тысяч рублей, что в три раза превышало размер их украинской пенсии.
"Казалось, все вроде наладилось. И три дня назад стало бахать за Купянском. У нас там блок посты, и у нас на улице стояли ребята, мы с ними уже более-менее подружились. Говорю, ребята, что делать, они сказали, что лучше выехать", - сказал Макушенко.
По его словам, выехали из дома в субботу около 12 часов, а в три были уже на границе.
"Чудом очередь пошла, а до этого ребята стояли по двое суток. Но, может, из-за тяжеловозов с зерном. Мы быстро прошли. За нами было метров на 500 (очередь машин – ред.). Пока были в очереди, приезжала "буханочка" скорая помощь, чай, бутерброды. Нам на границе сказали про пункт временного размещения", - сказал Макушенко.
Также житель Купянска рассказал, что сотрудники МЧС предложили погреться в автобусах.
"Подъехали мы к границе, была огромная очередь, километра три-четыре. Люди говорили, что стоят сутки – двое. Простояли полтора часа, подбегают к нам сотрудники МЧС, говорят: у кого женщины и дети, грузим в автобус и перевозим на ту сторону, они будут накормлены, напоены, в тепле, добре… Мы переправили жен, можно сказать, домой, а сами стояли в колонне. Было холодно, подбежали работники МЧС, постучали – говорят, стоят два автобуса, там можно попить, погреться. Подъехал УАЗик, дали по пачке печенья и набор бутербродов. Это было приятно", - сказал житель Купянска.
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13:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Харьковская областьИзюм (город)Донбасс
 
 
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