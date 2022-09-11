https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html

Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией

Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 11.09.2022

Беженцы из Харьковской области рассказали о ситуации на границе с Россией

Беженец из Харьковской области Андрей Макушенко рассказал РИА Новости, что принял решение эвакуироваться со своей семьей после того, как рядом с его селом... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:52

2022-09-11T15:52

2022-09-11T15:52

специальная военная операция на украине

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

харьковская область

изюм (город)

донбасс

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ЛОГАЧЕВКА (Белгородская область), 11 сен – РИА Новости. Беженец из Харьковской области Андрей Макушенко рассказал РИА Новости, что принял решение эвакуироваться со своей семьей после того, как рядом с его селом начались обстрелы, на границе с Россией их встретили хорошо, кормили бутербродами.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.По словам Макушенко, он с семьей проживает в селе Таволжанка, которое находится в 20 километрах от Купянска, работает сварщиком. Когда часть Харьковской области оказалась под контролем России, жизнь стала налаживаться, была работа, отметил собеседник агентства. По его словам, около четырех месяцев назад пошла финансовая поддержка, пенсионерам выплатили по 10 тысяч рублей, что в три раза превышало размер их украинской пенсии.По его словам, выехали из дома в субботу около 12 часов, а в три были уже на границе.Также житель Купянска рассказал, что сотрудники МЧС предложили погреться в автобусах."Подъехали мы к границе, была огромная очередь, километра три-четыре. Люди говорили, что стоят сутки – двое. Простояли полтора часа, подбегают к нам сотрудники МЧС, говорят: у кого женщины и дети, грузим в автобус и перевозим на ту сторону, они будут накормлены, напоены, в тепле, добре… Мы переправили жен, можно сказать, домой, а сами стояли в колонне. Было холодно, подбежали работники МЧС, постучали – говорят, стоят два автобуса, там можно попить, погреться. Подъехал УАЗик, дали по пачке печенья и набор бутербродов. Это было приятно", - сказал житель Купянска.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815985964.html

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815980544.html

россия

харьковская область

изюм (город)

донбасс

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), харьковская область, изюм (город), донбасс