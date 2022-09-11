https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815997625.html

Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев

Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев - РИА Новости, 11.09.2022

Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев

Курская область готова помогать Белгородской области принимать беженцев, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:25

2022-09-11T15:25

2022-09-11T15:25

специальная военная операция на украине

общество

роман старовойт

вячеслав гладков

белгородская область

курская область

харьковская область

украина

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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Курская область готова помогать Белгородской области принимать беженцев, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в регионе в 27 пунктах временного размещения размещены более 1,3 тысячи беженцев из Харьковской области, с ними работают медики и психологи."Курская область готова помогать Белгородской области в приёме беженцев. У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220910/volontery-1815873528.html

белгородская область

курская область

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, роман старовойт, вячеслав гладков, белгородская область, курская область, харьковская область, украина