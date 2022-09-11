https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815997625.html
Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев
Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев - РИА Новости, 11.09.2022
Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев
Курская область готова помогать Белгородской области принимать беженцев, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:25
2022-09-11T15:25
2022-09-11T15:25
специальная военная операция на украине
общество
роман старовойт
вячеслав гладков
белгородская область
курская область
харьковская область
украина
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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Курская область готова помогать Белгородской области принимать беженцев, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в регионе в 27 пунктах временного размещения размещены более 1,3 тысячи беженцев из Харьковской области, с ними работают медики и психологи."Курская область готова помогать Белгородской области в приёме беженцев. У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев
Губернатор Старовойт: Курская область готова помочь Белгороду принимать беженцев