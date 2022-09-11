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Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев
Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев - РИА Новости, 11.09.2022
Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев
Курская область готова помогать Белгородской области принимать беженцев, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:25
2022-09-11T15:25
специальная военная операция на украине
общество
роман старовойт
вячеслав гладков
белгородская область
курская область
харьковская область
украина
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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Курская область готова помогать Белгородской области принимать беженцев, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в регионе в 27 пунктах временного размещения размещены более 1,3 тысячи беженцев из Харьковской области, с ними работают медики и психологи."Курская область готова помогать Белгородской области в приёме беженцев. У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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общество, роман старовойт, вячеслав гладков, белгородская область, курская область, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Роман Старовойт, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Курская область, Харьковская область, Украина
15:25 11.09.2022
 
Курская область предложила Белгороду помощь в приеме беженцев

Губернатор Старовойт: Курская область готова помочь Белгороду принимать беженцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭвакуированные мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Курская область готова помогать Белгородской области принимать беженцев, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в регионе в 27 пунктах временного размещения размещены более 1,3 тысячи беженцев из Харьковской области, с ними работают медики и психологи.
"Курская область готова помогать Белгородской области в приёме беженцев. У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 16:20Специальная военная операция на Украине
В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоман СтаровойтВячеслав ГладковБелгородская областьКурская областьХарьковская областьУкраина
 
 
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