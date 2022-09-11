https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html

Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией

Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией - РИА Новости, 11.09.2022

Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией

Все желающие покинуть Харьковскую область через границу России смогли это сделать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:09

2022-09-11T15:09

2022-09-11T15:09

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

харьковская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Все желающие покинуть Харьковскую область через границу России смогли это сделать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.На вечер субботы длина очереди беженцев из Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка в Белгородской области достигала 3-4 километров."В целом ситуация находится под контролем. На пунктах пропуска, которые ещё вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, ещё ночью получили возможность перейти", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале днем в воскресенье.Он выразил благодарность пограничникам, таможенникам, всем правоохранительным органам, силовым структурам, которые, по его словам, в сложившейся ситуации действовали очень оперативно."Даже на пункте пропуска в Логачевке, где несколько дней стояли фуры, большое количество грузовых машин, уже несколько часов как появилась возможность их перехода на нашу сторону", - добавил белгородский губернатор.

https://ria.ru/20220910/volontery-1815919807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область