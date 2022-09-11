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Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html
Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией
Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией - РИА Новости, 11.09.2022
Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией
Все желающие покинуть Харьковскую область через границу России смогли это сделать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:09
2022-09-11T15:09
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
харьковская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Все желающие покинуть Харьковскую область через границу России смогли это сделать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.На вечер субботы длина очереди беженцев из Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка в Белгородской области достигала 3-4 километров."В целом ситуация находится под контролем. На пунктах пропуска, которые ещё вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, ещё ночью получили возможность перейти", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале днем в воскресенье.Он выразил благодарность пограничникам, таможенникам, всем правоохранительным органам, силовым структурам, которые, по его словам, в сложившейся ситуации действовали очень оперативно."Даже на пункте пропуска в Логачевке, где несколько дней стояли фуры, большое количество грузовых машин, уже несколько часов как появилась возможность их перехода на нашу сторону", - добавил белгородский губернатор.
https://ria.ru/20220910/volontery-1815919807.html
белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Харьковская область
15:09 11.09.2022
 
Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией

Губернатор Гладков: все желающие перейти границу Харьковской области с Россией это сделали

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Все желающие покинуть Харьковскую область через границу России смогли это сделать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
На вечер субботы длина очереди беженцев из Харьковской области перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка в Белгородской области достигала 3-4 километров.
"В целом ситуация находится под контролем. На пунктах пропуска, которые ещё вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, ещё ночью получили возможность перейти", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале днем в воскресенье.
Люди рядом с очередью автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 21:41Специальная военная операция на Украине
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка
Он выразил благодарность пограничникам, таможенникам, всем правоохранительным органам, силовым структурам, которые, по его словам, в сложившейся ситуации действовали очень оперативно.
"Даже на пункте пропуска в Логачевке, где несколько дней стояли фуры, большое количество грузовых машин, уже несколько часов как появилась возможность их перехода на нашу сторону", - добавил белгородский губернатор.
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьХарьковская область
 
 
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