https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815985964.html

Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области

Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022

Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области

Более 1,3 тысячи беженцев из Харьковской области размещены в 27 пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области, с ними работают медики и психологи,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:03

2022-09-11T14:03

2022-09-11T14:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

харьковская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Более 1,3 тысячи беженцев из Харьковской области размещены в 27 пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области, с ними работают медики и психологи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."Не самая простая ночь выдалась, не самое простое утро. За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу. Большинство из них на своём транспорте разъехались по родственникам. Сегодня в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека. Готовим к отправке в другие регионы из них 500, 200 и 50 человек", - заявил Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, людей встретили, накормили, уложили спать."Я надеюсь, сделали всё возможное, чтоб помочь людям в очень сложной ситуации. Кому требовалась медицинская помощь - оказали. Кому требуется психологическая помощь - психологи у нас круглосуточно находятся в ПВР. Очень многие пришли без одежды, без предметов первой необходимости. Во всем, что необходимо, мы, конечно, стараемся оказать содействие", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что с утра до ночи с людьми находятся волонтеры.Гладков рассказал, что большая часть беженцев добираются сами: кто-то на личном автомобиле, кто-то железнодорожным транспортом. На вокзале сейчас находятся более 450 человек. Власти приняли решение помочь им с питанием. Гладков поблагодарил организации общественного питания, которые быстро отреагировали и выделили необходимые продукты, чтобы накормить людей.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815978875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, общество