https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815980544.html

В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области

В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022

В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области

Поток беженцев, эвакуирующихся в Луганскую Народную Республику с территории Харьковской области, в связи с обострением там обстановки, значительно сократился,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:12

2022-09-11T13:12

2022-09-11T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

харьковская область

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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Поток беженцев, эвакуирующихся в Луганскую Народную Республику с территории Харьковской области, в связи с обострением там обстановки, значительно сократился, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что часть жителей Купянска Харьковской области и Красного Лимана в ДНР в связи с обострением обстановки эвакуируются в ЛНР."На территорию ЛНР поток беженцев из Харьковской области значительно сократился. Людей, бежавших от угрозы геноцида, который несут с собой террористические формирования Украины, в основном приняли пять районов ЛНР, часть беженцев направились транзитом на территорию Российской Федерации", - рассказал Мирошник.Он уточнил, что на территории республики на данный момент остались несколько сотен человек."Несколько сотен человек, которые решили остаться в ЛНР получили крышу над головой, продукты питания и получают медицинскую помощь в случае необходимости. Пункты временного размещения, открытые для приёма беженцев, обеспечиваются в необходимом объёме продуктами питания от властей республики, МЧС и крупных волонтерских организаций", - уточнил дипломат.

https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html

луганская народная республика

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, харьковская область