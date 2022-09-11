В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области
Глава представительства ЛНР Мирошник: поток беженцев из Харьковской области сократился
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей
Пункт временного размещения эвакуированных жителей. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Поток беженцев, эвакуирующихся в Луганскую Народную Республику с территории Харьковской области, в связи с обострением там обстановки, значительно сократился, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что часть жителей Купянска Харьковской области и Красного Лимана в ДНР в связи с обострением обстановки эвакуируются в ЛНР.
"На территорию ЛНР поток беженцев из Харьковской области значительно сократился. Людей, бежавших от угрозы геноцида, который несут с собой террористические формирования Украины, в основном приняли пять районов ЛНР, часть беженцев направились транзитом на территорию Российской Федерации", - рассказал Мирошник.
Он уточнил, что на территории республики на данный момент остались несколько сотен человек.
"Несколько сотен человек, которые решили остаться в ЛНР получили крышу над головой, продукты питания и получают медицинскую помощь в случае необходимости. Пункты временного размещения, открытые для приёма беженцев, обеспечиваются в необходимом объёме продуктами питания от властей республики, МЧС и крупных волонтерских организаций", - уточнил дипломат.