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В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815980544.html
В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области
В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022
В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области
Поток беженцев, эвакуирующихся в Луганскую Народную Республику с территории Харьковской области, в связи с обострением там обстановки, значительно сократился,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:12
2022-09-11T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
харьковская область
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Поток беженцев, эвакуирующихся в Луганскую Народную Республику с территории Харьковской области, в связи с обострением там обстановки, значительно сократился, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что часть жителей Купянска Харьковской области и Красного Лимана в ДНР в связи с обострением обстановки эвакуируются в ЛНР."На территорию ЛНР поток беженцев из Харьковской области значительно сократился. Людей, бежавших от угрозы геноцида, который несут с собой террористические формирования Украины, в основном приняли пять районов ЛНР, часть беженцев направились транзитом на территорию Российской Федерации", - рассказал Мирошник.Он уточнил, что на территории республики на данный момент остались несколько сотен человек."Несколько сотен человек, которые решили остаться в ЛНР получили крышу над головой, продукты питания и получают медицинскую помощь в случае необходимости. Пункты временного размещения, открытые для приёма беженцев, обеспечиваются в необходимом объёме продуктами питания от властей республики, МЧС и крупных волонтерских организаций", - уточнил дипломат.
https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html
луганская народная республика
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Харьковская область
13:12 11.09.2022
 
В ЛНР заявили об уменьшении потока беженцев из Харьковской области

Глава представительства ЛНР Мирошник: поток беженцев из Харьковской области сократился

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей
Пункт временного размещения эвакуированных жителей - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения эвакуированных жителей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Поток беженцев, эвакуирующихся в Луганскую Народную Республику с территории Харьковской области, в связи с обострением там обстановки, значительно сократился, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Красном Лимане "достаточно тяжелая", как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что часть жителей Купянска Харьковской области и Красного Лимана в ДНР в связи с обострением обстановки эвакуируются в ЛНР.
"На территорию ЛНР поток беженцев из Харьковской области значительно сократился. Людей, бежавших от угрозы геноцида, который несут с собой террористические формирования Украины, в основном приняли пять районов ЛНР, часть беженцев направились транзитом на территорию Российской Федерации", - рассказал Мирошник.
Он уточнил, что на территории республики на данный момент остались несколько сотен человек.
"Несколько сотен человек, которые решили остаться в ЛНР получили крышу над головой, продукты питания и получают медицинскую помощь в случае необходимости. Пункты временного размещения, открытые для приёма беженцев, обеспечиваются в необходимом объёме продуктами питания от властей республики, МЧС и крупных волонтерских организаций", - уточнил дипломат.
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08:04Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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