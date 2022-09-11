https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815978875.html

Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка

Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка - РИА Новости, 11.09.2022

Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка

Беженцев из Харьковской области размещают сначала в доме культуры села Логачевка Белгородской области, а затем направляют в пункты временного размещения (ПВР) в РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:59

2022-09-11T12:59

2022-09-11T12:59

специальная военная операция на украине

общество

россия

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812595384_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_2bccaa13122f9b6bc8184d782f6aee7a.jpg

ЛОГАЧЕВКА (Белгородская обл.), 11 сен – РИА Новости. Беженцев из Харьковской области размещают сначала в доме культуры села Логачевка Белгородской области, а затем направляют в пункты временного размещения (ПВР) в Белгород, сообщила РИА Новости администратор ДК Нелля Фаустова.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.По словам Фаустовой, минувшей ночью в ДК были размещены более 200 беженцев из Харьковской области. "Всех старались отправить дальше, отправляли автобусом в Белгород в ПВР. Все обеспечены питанием горячим, теплыми вещами, памперсами для маленьких детей. Предоставляли здесь койко-место. У нас дежурит скорая медицинская помощь, многие обращаются к медикам", - сказала Фаустова.

https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815747669.html

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, белгород