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Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка
Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка - РИА Новости, 11.09.2022
Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка
Беженцев из Харьковской области размещают сначала в доме культуры села Логачевка Белгородской области, а затем направляют в пункты временного размещения (ПВР) в РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:59
2022-09-11T12:59
2022-09-11T12:59
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ЛОГАЧЕВКА (Белгородская обл.), 11 сен – РИА Новости. Беженцев из Харьковской области размещают сначала в доме культуры села Логачевка Белгородской области, а затем направляют в пункты временного размещения (ПВР) в Белгород, сообщила РИА Новости администратор ДК Нелля Фаустова.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.По словам Фаустовой, минувшей ночью в ДК были размещены более 200 беженцев из Харьковской области. "Всех старались отправить дальше, отправляли автобусом в Белгород в ПВР. Все обеспечены питанием горячим, теплыми вещами, памперсами для маленьких детей. Предоставляли здесь койко-место. У нас дежурит скорая медицинская помощь, многие обращаются к медикам", - сказала Фаустова.
https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815747669.html
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РИА Новости
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общество, россия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Белгород
Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка
Беженцев из Харьковской области размещают в ДК в селе Логачевка перед отправкой в Белгород