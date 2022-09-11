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Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815974416.html
Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области
Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022
Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион готов принять 500 беженцев из Харьковской области, которые могут прибыть из Белгорода вечером... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:26
2022-09-11T12:26
специальная военная операция на украине
александр гусев (государственный служащий)
харьковская область
воронежская область
изюм (город)
в мире
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион готов принять 500 беженцев из Харьковской области, которые могут прибыть из Белгорода вечером в воскресенье.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."Воронежская земля готова принять у себя столько вынужденных переселенцев, сколько нужно, оказав им всю необходимую помощь. Мы уже к этому готовы, у нас есть достаточный опыт", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, правительство Воронежской области "постоянно в контакте" с коллегами из Белгородской области, которая граничит с Харьковской областью. Гусев отметил, что принять людей регион готов в любой момент."По предварительным данным, из Белгородской области сегодня вечером в Воронежскую область прибудет поезд с 500 жителями Харьковской области", - написал Гусев. По его словам, жителей Харьковской области уже готовы принять 13 пунктов временного размещения — как на территории Воронежа, так и в районах. "Все необходимые специалисты уже находятся на рабочих местах и готовы к встрече", - добавил Гусев.
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александр гусев (государственный служащий), харьковская область, воронежская область, изюм (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (государственный служащий), Харьковская область, Воронежская область, Изюм (город), В мире
12:26 11.09.2022
 
Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области

Губернатор Гусев: Воронежской область готова принять 500 харьковских беженцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтобусы с беженцами
Автобусы с беженцами - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион готов принять 500 беженцев из Харьковской области, которые могут прибыть из Белгорода вечером в воскресенье.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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"Воронежская земля готова принять у себя столько вынужденных переселенцев, сколько нужно, оказав им всю необходимую помощь. Мы уже к этому готовы, у нас есть достаточный опыт", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство Воронежской области "постоянно в контакте" с коллегами из Белгородской области, которая граничит с Харьковской областью. Гусев отметил, что принять людей регион готов в любой момент.
"По предварительным данным, из Белгородской области сегодня вечером в Воронежскую область прибудет поезд с 500 жителями Харьковской области", - написал Гусев. По его словам, жителей Харьковской области уже готовы принять 13 пунктов временного размещения — как на территории Воронежа, так и в районах. "Все необходимые специалисты уже находятся на рабочих местах и готовы к встрече", - добавил Гусев.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гусев (государственный служащий)Харьковская областьВоронежская областьИзюм (город)В мире
 
 
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