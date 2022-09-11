https://ria.ru/20220911/artilleriya-1816018596.html

Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье

Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье - РИА Новости, 11.09.2022

Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье

Активность украинской артиллерии в районе Васильевки Запорожской области снизилась в результате уничтожения ВС РФ выявленных огневых позиций. Украинские боевики РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:08

2022-09-11T17:08

2022-09-11T17:08

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вооруженные силы украины

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 11 сен - РИА Новости. Активность украинской артиллерии в районе Васильевки Запорожской области снизилась в результате уничтожения ВС РФ выявленных огневых позиций. Украинские боевики продолжают минометные обстрелы передовых позиций и используют беспилотники для разведки и нанесения ударов, рассказали РИА Новости бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки."Занимаем оборону здесь с 14 августа. В основном они за нами ведут наблюдение с беспилотников. Мы тоже ведем наблюдение, если выявляем цели, поражаем своей артиллерией и передаем в полк. Последние двое-трое суток артиллерия противника практически не работает, потому что ей было нанесено огневое поражение. Все ранее выявленные цели были уничтожены. Сейчас артиллерия противника работает один-два раза в день с минимальным количеством снарядов. Бросают один-два снаряда и уходят. При обнаружении цели уничтожаются нами, но пока их немного", - рассказал командир 5-го стрелкового взвода добровольческого полка с позывным "Гурон".Доброволец с позывным "Лесник" в свою очередь рассказал, что украинские боевики регулярно обстреливали оборонительные позиции казачьего батальона и постоянно используют беспилотники, которые сбрасывают боевые заряды."В последнее время, не буду скрывать, раненных достаточно. Но боремся, используем все современные методы и технические новации. Все мы учимся. Не забывайте: сейчас против нас воюет вся Европа и весь мир, но мы победим", - добавил "Лесник".По словам добровольцев, "фронт отодвигается, мы занимаем те территории, где стояли силы ВСУ, несомненно, надо быть аккуратными". Боевики, отступая, оставляют в домах мирных жителей фугасы, мины и самодельные взрывные устройства. Российским военным приходится проводить разминирование территорий в оперативном режиме.В поселке, который находится на линии боевого соприкосновения в районе Васильевки, где закрепился добровольческий батальон, осталось три мирных жителя, которые отказались покидать свои дома. Они рассказали корреспонденту РИА Новости, что с российскими военными у них полное взаимопонимание и бойцы оказывают им всевозможную помощь, в том числе связанную с устранением повреждений в домах в результате минометных обстрелов.

https://ria.ru/20220911/kupyansk-1816005031.html

https://ria.ru/20220911/dobrovoltsy-1816012197.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины