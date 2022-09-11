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Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/artilleriya-1816018596.html
Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье
Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье - РИА Новости, 11.09.2022
Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье
Активность украинской артиллерии в районе Васильевки Запорожской области снизилась в результате уничтожения ВС РФ выявленных огневых позиций. Украинские боевики РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:08
2022-09-11T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 11 сен - РИА Новости. Активность украинской артиллерии в районе Васильевки Запорожской области снизилась в результате уничтожения ВС РФ выявленных огневых позиций. Украинские боевики продолжают минометные обстрелы передовых позиций и используют беспилотники для разведки и нанесения ударов, рассказали РИА Новости бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки."Занимаем оборону здесь с 14 августа. В основном они за нами ведут наблюдение с беспилотников. Мы тоже ведем наблюдение, если выявляем цели, поражаем своей артиллерией и передаем в полк. Последние двое-трое суток артиллерия противника практически не работает, потому что ей было нанесено огневое поражение. Все ранее выявленные цели были уничтожены. Сейчас артиллерия противника работает один-два раза в день с минимальным количеством снарядов. Бросают один-два снаряда и уходят. При обнаружении цели уничтожаются нами, но пока их немного", - рассказал командир 5-го стрелкового взвода добровольческого полка с позывным "Гурон".Доброволец с позывным "Лесник" в свою очередь рассказал, что украинские боевики регулярно обстреливали оборонительные позиции казачьего батальона и постоянно используют беспилотники, которые сбрасывают боевые заряды."В последнее время, не буду скрывать, раненных достаточно. Но боремся, используем все современные методы и технические новации. Все мы учимся. Не забывайте: сейчас против нас воюет вся Европа и весь мир, но мы победим", - добавил "Лесник".По словам добровольцев, "фронт отодвигается, мы занимаем те территории, где стояли силы ВСУ, несомненно, надо быть аккуратными". Боевики, отступая, оставляют в домах мирных жителей фугасы, мины и самодельные взрывные устройства. Российским военным приходится проводить разминирование территорий в оперативном режиме.В поселке, который находится на линии боевого соприкосновения в районе Васильевки, где закрепился добровольческий батальон, осталось три мирных жителя, которые отказались покидать свои дома. Они рассказали корреспонденту РИА Новости, что с российскими военными у них полное взаимопонимание и бойцы оказывают им всевозможную помощь, в том числе связанную с устранением повреждений в домах в результате минометных обстрелов.
https://ria.ru/20220911/kupyansk-1816005031.html
https://ria.ru/20220911/dobrovoltsy-1816012197.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
17:08 11.09.2022
 
Добровольцы рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Запорожье

Добровольцы рассказали о низкой активности артиллерии ВСУ в районе Васильевки в Запорожье

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 11 сен - РИА Новости. Активность украинской артиллерии в районе Васильевки Запорожской области снизилась в результате уничтожения ВС РФ выявленных огневых позиций. Украинские боевики продолжают минометные обстрелы передовых позиций и используют беспилотники для разведки и нанесения ударов, рассказали РИА Новости бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида", отвечающие за оборону в районе Васильевки.
"Занимаем оборону здесь с 14 августа. В основном они за нами ведут наблюдение с беспилотников. Мы тоже ведем наблюдение, если выявляем цели, поражаем своей артиллерией и передаем в полк. Последние двое-трое суток артиллерия противника практически не работает, потому что ей было нанесено огневое поражение. Все ранее выявленные цели были уничтожены. Сейчас артиллерия противника работает один-два раза в день с минимальным количеством снарядов. Бросают один-два снаряда и уходят. При обнаружении цели уничтожаются нами, но пока их немного", - рассказал командир 5-го стрелкового взвода добровольческого полка с позывным "Гурон".
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Доброволец с позывным "Лесник" в свою очередь рассказал, что украинские боевики регулярно обстреливали оборонительные позиции казачьего батальона и постоянно используют беспилотники, которые сбрасывают боевые заряды.
"В последнее время, не буду скрывать, раненных достаточно. Но боремся, используем все современные методы и технические новации. Все мы учимся. Не забывайте: сейчас против нас воюет вся Европа и весь мир, но мы победим", - добавил "Лесник".
По словам добровольцев, "фронт отодвигается, мы занимаем те территории, где стояли силы ВСУ, несомненно, надо быть аккуратными". Боевики, отступая, оставляют в домах мирных жителей фугасы, мины и самодельные взрывные устройства. Российским военным приходится проводить разминирование территорий в оперативном режиме.
В поселке, который находится на линии боевого соприкосновения в районе Васильевки, где закрепился добровольческий батальон, осталось три мирных жителя, которые отказались покидать свои дома. Они рассказали корреспонденту РИА Новости, что с российскими военными у них полное взаимопонимание и бойцы оказывают им всевозможную помощь, в том числе связанную с устранением повреждений в домах в результате минометных обстрелов.
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16:24Специальная военная операция на Украине
Добровольцы следят за передвижением войск ВСУ на запорожском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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