https://ria.ru/20220911/alikhanov-1816059973.html

На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов

На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов - РИА Новости, 11.09.2022

На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:28

2022-09-11T22:28

2022-09-11T22:28

политика

антон алиханов

калининградская область

единая россия

лдпр

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно первым данным, на выборах губернатора Калининградской области обработано 0,17% протоколов.Алиханов ("Единая Россия") лидирует с 89,39% голосов. Евгений Мишин (ЛДПР) набирает 3,54% голосов. Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,03% голосов.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816057363.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022