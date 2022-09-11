https://ria.ru/20220911/alikhanov-1816059973.html
На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов
На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:28
2022-09-11T22:28
2022-09-11T22:28
политика
антон алиханов
калининградская область
единая россия
лдпр
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно первым данным, на выборах губернатора Калининградской области обработано 0,17% протоколов.Алиханов ("Единая Россия") лидирует с 89,39% голосов. Евгений Мишин (ЛДПР) набирает 3,54% голосов. Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,03% голосов.
https://ria.ru/20220911/vybory-1816057363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Антон Алиханов, Калининградская область, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2022
На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов
ЦИК: Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области с 89,39 процента