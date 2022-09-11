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На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов - РИА Новости, 11.09.2022
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На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов
На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:28
2022-09-11T22:28
политика
антон алиханов
калининградская область
единая россия
лдпр
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно первым данным, на выборах губернатора Калининградской области обработано 0,17% протоколов.Алиханов ("Единая Россия") лидирует с 89,39% голосов. Евгений Мишин (ЛДПР) набирает 3,54% голосов. Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,03% голосов.
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политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Антон Алиханов, Калининградская область, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2022
22:28 11.09.2022
 
На выборах главы Калининградской области лидирует Алиханов

ЦИК: Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области с 89,39 процента

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 89,39% голосов после обработки 0,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно первым данным, на выборах губернатора Калининградской области обработано 0,17% протоколов.
Брифинг Единой России по подведению предварительных итогов выборов-2022 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 21:48
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев
Алиханов ("Единая Россия") лидирует с 89,39% голосов. Евгений Мишин (ЛДПР) набирает 3,54% голосов. Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,03% голосов.
 
ПолитикаАнтон АлихановКалининградская областьЕдиная РоссияЛДПРЕдиный день голосования — 2022
 
 
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