https://ria.ru/20220911/afganistan-1815965125.html
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия - РИА Новости, 11.09.2022
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия
Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:27
2022-09-11T11:27
2022-09-11T11:27
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шавкат мирзиеев
афганистан
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ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны, сообщает в воскресенье пресс-служба хокимията (администрации) узбекистанской Сурхандарьинской области."По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева очередной гуманитарный груз в количестве 58 тонн необходимых продовольственных товаров доставлен в Балхский велоят Афганистана через погранпереход Хайратон", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.По данным пресс-службы, 420 малообеспеченных афганских семей получат муку, рис, сахар, растительное масло, кондитерские изделия, мясные консервы. С осени 2021 года власти Узбекистана отправили в Афганистан уже более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщал РИА Новости, что в последние месяцы цена потребительской корзины в Афганистане выросла на 29% в связи с ситуацией в мире и в самой стране.В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220829/pakistan-1812792399.html
https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шавкат мирзиеев, афганистан, кабул (город), узбекистан, талибан, оон
В мире, Шавкат Мирзиеев, Афганистан, Кабул (город), Узбекистан, Талибан, ООН
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия для малообеспеченных
ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны, сообщает в воскресенье пресс-служба хокимията (администрации) узбекистанской Сурхандарьинской области.
"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
очередной гуманитарный груз в количестве 58 тонн необходимых продовольственных товаров доставлен в Балхский велоят Афганистана через погранпереход Хайратон", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.
По данным пресс-службы, 420 малообеспеченных афганских семей получат муку, рис, сахар, растительное масло, кондитерские изделия, мясные консервы. С осени 2021 года власти Узбекистана отправили в Афганистан уже более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.
Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщал РИА Новости, что в последние месяцы цена потребительской корзины в Афганистане выросла на 29% в связи с ситуацией в мире и в самой стране.
В начале августа 2021 года движение "Талибан
"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул
. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность