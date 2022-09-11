https://ria.ru/20220911/afganistan-1815965125.html

Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия

Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия - РИА Новости, 11.09.2022

Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия

Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:27

2022-09-11T11:27

2022-09-11T11:27

в мире

шавкат мирзиеев

афганистан

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узбекистан

талибан

оон

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ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны, сообщает в воскресенье пресс-служба хокимията (администрации) узбекистанской Сурхандарьинской области."По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева очередной гуманитарный груз в количестве 58 тонн необходимых продовольственных товаров доставлен в Балхский велоят Афганистана через погранпереход Хайратон", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.По данным пресс-службы, 420 малообеспеченных афганских семей получат муку, рис, сахар, растительное масло, кондитерские изделия, мясные консервы. С осени 2021 года власти Узбекистана отправили в Афганистан уже более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщал РИА Новости, что в последние месяцы цена потребительской корзины в Афганистане выросла на 29% в связи с ситуацией в мире и в самой стране.В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220829/pakistan-1812792399.html

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

афганистан

кабул (город)

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, шавкат мирзиеев, афганистан, кабул (город), узбекистан, талибан, оон