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Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия - РИА Новости, 11.09.2022
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Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия - РИА Новости, 11.09.2022
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия
Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:27
2022-09-11T11:27
в мире
шавкат мирзиеев
афганистан
кабул (город)
узбекистан
талибан
оон
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ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны, сообщает в воскресенье пресс-служба хокимията (администрации) узбекистанской Сурхандарьинской области."По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева очередной гуманитарный груз в количестве 58 тонн необходимых продовольственных товаров доставлен в Балхский велоят Афганистана через погранпереход Хайратон", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.По данным пресс-службы, 420 малообеспеченных афганских семей получат муку, рис, сахар, растительное масло, кондитерские изделия, мясные консервы. С осени 2021 года власти Узбекистана отправили в Афганистан уже более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщал РИА Новости, что в последние месяцы цена потребительской корзины в Афганистане выросла на 29% в связи с ситуацией в мире и в самой стране.В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220829/pakistan-1812792399.html
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афганистан
кабул (город)
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в мире, шавкат мирзиеев, афганистан, кабул (город), узбекистан, талибан, оон
В мире, Шавкат Мирзиеев, Афганистан, Кабул (город), Узбекистан, Талибан, ООН
11:27 11.09.2022
 
Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия

Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь из 58 тонн продовольствия для малообеспеченных

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жители во время отдыха в Кабуле
Местные жители во время отдыха в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местные жители во время отдыха в Кабуле. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 11 сен – РИА Новости. Власти Узбекистана отправили в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи – 58 тонн продовольствия малообеспеченным слоям населения соседней страны, сообщает в воскресенье пресс-служба хокимията (администрации) узбекистанской Сурхандарьинской области.
"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева очередной гуманитарный груз в количестве 58 тонн необходимых продовольственных товаров доставлен в Балхский велоят Афганистана через погранпереход Хайратон", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.
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По данным пресс-службы, 420 малообеспеченных афганских семей получат муку, рис, сахар, растительное масло, кондитерские изделия, мясные консервы. С осени 2021 года власти Узбекистана отправили в Афганистан уже более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.
Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщал РИА Новости, что в последние месяцы цена потребительской корзины в Афганистане выросла на 29% в связи с ситуацией в мире и в самой стране.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреШавкат МирзиеевАфганистанКабул (город)УзбекистанТалибанООН
 
 
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