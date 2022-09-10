https://ria.ru/20220910/yaponiya-1815819641.html
В Японии разбился легкомоторный самолет
В Японии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 10.09.2022
В Японии разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:11
2022-09-10T09:11
2022-09-10T09:11
в мире
япония
гумма
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ТОКИО, 10 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, сообщил телеканал NHK.Самолет упал на берегу реки, где нет строений. На борту находился один пилот, он доставлен в больницу, находится в сознании.Во время крушения никто из местных жителей не пострадал.Полиция выясняет причины происшествия.
https://ria.ru/20220907/samolet-1815166710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, гумма
В Японии разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Японии, пилота доставили в больницу