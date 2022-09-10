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В Японии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 10.09.2022
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В Японии разбился легкомоторный самолет
В Японии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 10.09.2022
В Японии разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:11
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в мире
япония
гумма
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ТОКИО, 10 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, сообщил телеканал NHK.Самолет упал на берегу реки, где нет строений. На борту находился один пилот, он доставлен в больницу, находится в сознании.Во время крушения никто из местных жителей не пострадал.Полиция выясняет причины происшествия.
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в мире, япония, гумма
В мире, Япония, Гумма
09:11 10.09.2022
 
В Японии разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Японии, пилота доставили в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, сообщил телеканал NHK.
Самолет упал на берегу реки, где нет строений. На борту находился один пилот, он доставлен в больницу, находится в сознании.
Во время крушения никто из местных жителей не пострадал.
Полиция выясняет причины происшествия.
Берег Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:42
В Латвии нашли обломки самолета на дне Балтийского моря
 
В миреЯпонияГумма
 
 
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