https://ria.ru/20220910/yaponiya-1815819641.html

В Японии разбился легкомоторный самолет

В Японии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 10.09.2022

В Японии разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:11

2022-09-10T09:11

2022-09-10T09:11

в мире

япония

гумма

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ТОКИО, 10 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, сообщил телеканал NHK.Самолет упал на берегу реки, где нет строений. На борту находился один пилот, он доставлен в больницу, находится в сознании.Во время крушения никто из местных жителей не пострадал.Полиция выясняет причины происшествия.

https://ria.ru/20220907/samolet-1815166710.html

япония

гумма

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, гумма