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Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября - РИА Новости, 10.09.2022
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Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября
Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября - РИА Новости, 10.09.2022
Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября
Премьер-министр Японии Фумио Кисида может встретиться с президентом США Джо Байденом ориентировочно 20 сентября, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:08
2022-09-10T13:47
в мире
япония
сша
фумио кисида
джо байден
елизавета ii
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ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может встретиться с президентом США Джо Байденом ориентировочно 20 сентября, сообщило агентство Киодо.Встреча планируется ориентировочно на 20 сентября, когда Кисида приедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Однако дата может измениться, так как Байден планирует приехать в Лондон на похороны королевы Елизаветы II. В субботу стало известно, что вопрос об участии премьер-министра Кисиды в похоронах также находится на рассмотрении. В этом случае он направится на Генеральную ассамблею после похорон. Похороны королевы Елизаветы II планируются на 19 сентября.Ранее сообщалось, что император Японии Нарухито также может посетить Британию с визитом для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Если позволит самочувствие императрицы Масако, то она может сопровождать супруга в поездке.В четверг Букингемский дворец объявил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Правящим монархом в стране стал ее старший сын Чарльз, который взял себе имя Карл III.
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в мире, япония, сша, фумио кисида, джо байден, елизавета ii, карл iii
В мире, Япония, США, Фумио Кисида, Джо Байден, Елизавета II, Карл III
12:08 10.09.2022 (обновлено: 13:47 10.09.2022)
 
Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября

Премьео Японии Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может встретиться с президентом США Джо Байденом ориентировочно 20 сентября, сообщило агентство Киодо.
Встреча планируется ориентировочно на 20 сентября, когда Кисида приедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Однако дата может измениться, так как Байден планирует приехать в Лондон на похороны королевы Елизаветы II. В субботу стало известно, что вопрос об участии премьер-министра Кисиды в похоронах также находится на рассмотрении. В этом случае он направится на Генеральную ассамблею после похорон. Похороны королевы Елизаветы II планируются на 19 сентября.
Ранее сообщалось, что император Японии Нарухито также может посетить Британию с визитом для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Если позволит самочувствие императрицы Масако, то она может сопровождать супруга в поездке.
В четверг Букингемский дворец объявил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Правящим монархом в стране стал ее старший сын Чарльз, который взял себе имя Карл III.
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 21:00
Байден подтвердил, что поедет на похороны Елизаветы II
 
В миреЯпонияСШАФумио КисидаДжо БайденЕлизавета IIКарл III
 
 
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