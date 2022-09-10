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Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября

Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября - РИА Новости, 10.09.2022

Кисида встретится с Байденом приблизительно 20 сентября

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может встретиться с президентом США Джо Байденом ориентировочно 20 сентября, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:08

2022-09-10T12:08

2022-09-10T13:47

в мире

япония

сша

фумио кисида

джо байден

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ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может встретиться с президентом США Джо Байденом ориентировочно 20 сентября, сообщило агентство Киодо.Встреча планируется ориентировочно на 20 сентября, когда Кисида приедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Однако дата может измениться, так как Байден планирует приехать в Лондон на похороны королевы Елизаветы II. В субботу стало известно, что вопрос об участии премьер-министра Кисиды в похоронах также находится на рассмотрении. В этом случае он направится на Генеральную ассамблею после похорон. Похороны королевы Елизаветы II планируются на 19 сентября.Ранее сообщалось, что император Японии Нарухито также может посетить Британию с визитом для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Если позволит самочувствие императрицы Масако, то она может сопровождать супруга в поездке.В четверг Букингемский дворец объявил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Правящим монархом в стране стал ее старший сын Чарльз, который взял себе имя Карл III.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, фумио кисида, джо байден, елизавета ii, карл iii