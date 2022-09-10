16:20 10.09.2022 (обновлено: 20:39 10.09.2022)
В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам
Секретарь Генсовета ЕР Турчак: в Белгородскую область прибыли волонтеры на помощь беженцам
Пункт временного размещения. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев, сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале.
"Перебросили сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов (пунктов временного размещения. — Прим. ред.). Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов. Люди уезжают семьями, много детей. На границе сейчас более 400 автомобилей", — написал он.
Как отметил Турчак, прибывшие добровольцы помогают с питанием, регистрацией, размещением и с заправкой машин, чтобы люди могли поехать дальше — к родственникам или в пункты размещения, находящиеся в других российских регионах.
"Уже работает 30 наших добровольцев. Усиливаем отряд ребятами из "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" из других регионов", — добавил секретарь Генсовета.
Кроме того, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у пропускного пункта в селе Логачевка уже развернули мобильные пункты питания, а также организовали доставку продовольствия и воды на Харьковскую сторону.
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"Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", — подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что у российской границы выстроилась многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области. Люди покидают дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.
С 24 февраля проходит спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.