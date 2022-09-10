https://ria.ru/20220910/volontery-1815873528.html

В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам

В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам - РИА Новости, 10.09.2022

В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам

Сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев, сообщил... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:20

2022-09-10T16:20

2022-09-10T20:39

специальная военная операция на украине

общество

андрей турчак

белгородская область

балаклея

изюм (город)

единая россия

молодая гвардия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев, сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале."Перебросили сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов (пунктов временного размещения. — Прим. ред.). Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов. Люди уезжают семьями, много детей. На границе сейчас более 400 автомобилей", — написал он.Как отметил Турчак, прибывшие добровольцы помогают с питанием, регистрацией, размещением и с заправкой машин, чтобы люди могли поехать дальше — к родственникам или в пункты размещения, находящиеся в других российских регионах.Кроме того, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у пропускного пункта в селе Логачевка уже развернули мобильные пункты питания, а также организовали доставку продовольствия и воды на Харьковскую сторону."Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", — подчеркнул глава региона.Ранее сообщалось, что у российской границы выстроилась многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области. Люди покидают дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.С 24 февраля проходит спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/kharkov-1815821813.html

https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815689790.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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балаклея

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