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В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/volontery-1815873528.html
В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам
В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам - РИА Новости, 10.09.2022
В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам
Сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев, сообщил... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:20
2022-09-10T20:39
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
белгородская область
балаклея
изюм (город)
единая россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев, сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале."Перебросили сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов (пунктов временного размещения. — Прим. ред.). Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов. Люди уезжают семьями, много детей. На границе сейчас более 400 автомобилей", — написал он.Как отметил Турчак, прибывшие добровольцы помогают с питанием, регистрацией, размещением и с заправкой машин, чтобы люди могли поехать дальше — к родственникам или в пункты размещения, находящиеся в других российских регионах.Кроме того, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у пропускного пункта в селе Логачевка уже развернули мобильные пункты питания, а также организовали доставку продовольствия и воды на Харьковскую сторону."Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", — подчеркнул глава региона.Ранее сообщалось, что у российской границы выстроилась многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области. Люди покидают дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.С 24 февраля проходит спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/kharkov-1815821813.html
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белгородская область
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общество, андрей турчак, белгородская область, балаклея, изюм (город), единая россия, молодая гвардия , харьковская область, владимир путин, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Белгородская область, Балаклея, Изюм (город), Единая Россия, Молодая гвардия , Харьковская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
16:20 10.09.2022 (обновлено: 20:39 10.09.2022)
 
В Белгородскую область приехали волонтеры для помощи беженцам

Секретарь Генсовета ЕР Турчак: в Белгородскую область прибыли волонтеры на помощь беженцам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев, сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале.
"Перебросили сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов (пунктов временного размещения. — Прим. ред.). Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов. Люди уезжают семьями, много детей. На границе сейчас более 400 автомобилей", — написал он.
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Как отметил Турчак, прибывшие добровольцы помогают с питанием, регистрацией, размещением и с заправкой машин, чтобы люди могли поехать дальше — к родственникам или в пункты размещения, находящиеся в других российских регионах.

"Уже работает 30 наших добровольцев. Усиливаем отряд ребятами из "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" из других регионов", — добавил секретарь Генсовета.

Кроме того, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у пропускного пункта в селе Логачевка уже развернули мобильные пункты питания, а также организовали доставку продовольствия и воды на Харьковскую сторону.
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"Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков", — подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что у российской границы выстроилась многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области. Люди покидают дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.
С 24 февраля проходит спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей ТурчакБелгородская областьБалаклеяИзюм (город)Единая РоссияМолодая гвардияХарьковская областьВладимир ПутинВячеслав Гладков
 
 
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