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Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации - РИА Новости, 10.09.2022
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Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации
Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации - РИА Новости, 10.09.2022
Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации
Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:35
2022-09-10T20:33
сергей лавров
россия
сша
оон
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы."У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим", — сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Министр добавил, что время для подготовки поездки еще есть.В соответствии с поручением Владимира Путина, Лавров должен возглавить российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи, однако дипломаты до сих пор не получили визы, необходимые для въезда в США, где будут проходить заседания.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что это грубое нарушение, так как предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
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сергей лавров, россия, сша, оон
Сергей Лавров, Россия, США, ООН
14:35 10.09.2022 (обновлено: 20:33 10.09.2022)
 
Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации

Лавров напомнил об обязанности США и ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы.
"У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим", — сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Министр добавил, что время для подготовки поездки еще есть.
В соответствии с поручением Владимира Путина, Лавров должен возглавить российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи, однако дипломаты до сих пор не получили визы, необходимые для въезда в США, где будут проходить заседания.
По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что это грубое нарушение, так как предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
Виза в США - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 19:45
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН
 
Сергей ЛавровРоссияСШАООН
 
 
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