https://ria.ru/20220910/vizy-1815859206.html
Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации
Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации - РИА Новости, 10.09.2022
Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации
Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:35
2022-09-10T14:35
2022-09-10T20:33
сергей лавров
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сша
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы."У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим", — сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Министр добавил, что время для подготовки поездки еще есть.В соответствии с поручением Владимира Путина, Лавров должен возглавить российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи, однако дипломаты до сих пор не получили визы, необходимые для въезда в США, где будут проходить заседания.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что это грубое нарушение, так как предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20220909/vizy-1815769544.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, сша, оон
Сергей Лавров, Россия, США, ООН
14:35 10.09.2022 (обновлено: 20:33 10.09.2022)
Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации
Лавров напомнил об обязанности США и ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров попросил
коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы.
"У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим", — сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"
.
Министр добавил, что время для подготовки поездки еще есть.
В соответствии с поручением Владимира Путина, Лавров должен возглавить российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи, однако дипломаты до сих пор не получили визы, необходимые для въезда в США, где будут проходить заседания.
По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что это грубое нарушение, так как предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.