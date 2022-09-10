https://ria.ru/20220910/vizy-1815859206.html

Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации

Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации - РИА Новости, 10.09.2022

Лавров призвал не напоминать американцам о визах для российской делегации

Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:35

2022-09-10T14:35

2022-09-10T20:33

сергей лавров

россия

сша

оон

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров попросил коллег более не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН российской делегации нужны американские визы."У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим", — сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Министр добавил, что время для подготовки поездки еще есть.В соответствии с поручением Владимира Путина, Лавров должен возглавить российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи, однако дипломаты до сих пор не получили визы, необходимые для въезда в США, где будут проходить заседания.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны препятствовать в посещении ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее Вашингтон не раз отказывал в выдаче документов российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что это грубое нарушение, так как предоставление виз делегатам — не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20220909/vizy-1815769544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, россия, сша, оон