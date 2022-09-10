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Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии - РИА Новости, 10.09.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220910/udmurtiya-1815866266.html
Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии
Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии - РИА Новости, 10.09.2022
Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов в День трудовых династий рассказал о семьях заводчан, учителей и хлеборобов республики. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:25
2022-09-10T15:25
удмуртская республика
александр бречалов
общество
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в День трудовых династий рассказал о семьях заводчан, учителей и хлеборобов республики.В своём Telegram-канале Бречалов опубликовал фотографии семей из Удмуртии, которых наградили в День семейных трудовых династий."Для семьи Абакумовых Ижевский радиозавод – место судьбоносное. Основатели династии заводчан Анна Павловна и Иван Васильевич вместе работали на ИРЗ, здесь же их сын Игорь познакомился со своей будущей супругой Татьяной, а внук Антон встретил Анну",- рассказал в соцсети глава Удмуртии.По его словам, среди награжденных семья Смирновых, в династии которых 51 учитель, их общий стаж работы в педагогике составляет 1083 года. Они воспитали тысячи ребят, многие из них пошли по стопам наставников и стали учителями."Четыре поколения династии Федоровых работают на земле. Больше 20 членов этой семьи посвятили жизнь важнейшему делу – они растят хлеб", - написал глава республики.Бречалов рассказал, что 10 сентября в Удмуртии отмечают самый молодой праздник республики – День трудовых династий. "Эту идею на семейной встрече предложила металлург Валентина Дмитриевна Вылегжанина. И у нас получился трогательный и важный праздник про настоящих #ЛюдейДела", - отметил руководитель региона.Он добавил, что в Удмуртии сотни трудовых династий: заводчане, учителя, врачи, аграрии, работники культуры, строители. "Некоторые из них вместе отдали любимому делу (суммарно - ред.) больше 1000 лет. Они – гордость нашей республики",- написал Бречалов.
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александр бречалов, общество, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия)
15:25 10.09.2022
 
Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии

Глава Удмуртии Бречалов рассказал семейных трудовых династиях региона

© Фото : brechalov/TelegramДень семейных трудовых династий в Удмуртии
День семейных трудовых династий в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : brechalov/Telegram
День семейных трудовых династий в Удмуртии
Читать ria.ru в
УФА, 10 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в День трудовых династий рассказал о семьях заводчан, учителей и хлеборобов республики.
В своём Telegram-канале Бречалов опубликовал фотографии семей из Удмуртии, которых наградили в День семейных трудовых династий.
© Фото : brechalov/TelegramДень семейных трудовых династий в Удмуртии
День семейных трудовых династий в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : brechalov/Telegram
День семейных трудовых династий в Удмуртии
"Для семьи Абакумовых Ижевский радиозавод – место судьбоносное. Основатели династии заводчан Анна Павловна и Иван Васильевич вместе работали на ИРЗ, здесь же их сын Игорь познакомился со своей будущей супругой Татьяной, а внук Антон встретил Анну",- рассказал в соцсети глава Удмуртии.
По его словам, среди награжденных семья Смирновых, в династии которых 51 учитель, их общий стаж работы в педагогике составляет 1083 года. Они воспитали тысячи ребят, многие из них пошли по стопам наставников и стали учителями.
© Фото : brechalov/TelegramДень семейных трудовых династий в Удмуртии
День семейных трудовых династий в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : brechalov/Telegram
День семейных трудовых династий в Удмуртии
"Четыре поколения династии Федоровых работают на земле. Больше 20 членов этой семьи посвятили жизнь важнейшему делу – они растят хлеб", - написал глава республики.
Бречалов рассказал, что 10 сентября в Удмуртии отмечают самый молодой праздник республики – День трудовых династий. "Эту идею на семейной встрече предложила металлург Валентина Дмитриевна Вылегжанина. И у нас получился трогательный и важный праздник про настоящих #ЛюдейДела", - отметил руководитель региона.
Он добавил, что в Удмуртии сотни трудовых династий: заводчане, учителя, врачи, аграрии, работники культуры, строители. "Некоторые из них вместе отдали любимому делу (суммарно - ред.) больше 1000 лет. Они – гордость нашей республики",- написал Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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