https://ria.ru/20220910/udmurtiya-1815866266.html

Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии

Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии - РИА Новости, 10.09.2022

Бречалов рассказал о семейных трудовых династиях в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в День трудовых династий рассказал о семьях заводчан, учителей и хлеборобов республики. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:25

2022-09-10T15:25

2022-09-10T15:25

удмуртская республика

александр бречалов

общество

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 10 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в День трудовых династий рассказал о семьях заводчан, учителей и хлеборобов республики.В своём Telegram-канале Бречалов опубликовал фотографии семей из Удмуртии, которых наградили в День семейных трудовых династий."Для семьи Абакумовых Ижевский радиозавод – место судьбоносное. Основатели династии заводчан Анна Павловна и Иван Васильевич вместе работали на ИРЗ, здесь же их сын Игорь познакомился со своей будущей супругой Татьяной, а внук Антон встретил Анну",- рассказал в соцсети глава Удмуртии.По его словам, среди награжденных семья Смирновых, в династии которых 51 учитель, их общий стаж работы в педагогике составляет 1083 года. Они воспитали тысячи ребят, многие из них пошли по стопам наставников и стали учителями."Четыре поколения династии Федоровых работают на земле. Больше 20 членов этой семьи посвятили жизнь важнейшему делу – они растят хлеб", - написал глава республики.Бречалов рассказал, что 10 сентября в Удмуртии отмечают самый молодой праздник республики – День трудовых династий. "Эту идею на семейной встрече предложила металлург Валентина Дмитриевна Вылегжанина. И у нас получился трогательный и важный праздник про настоящих #ЛюдейДела", - отметил руководитель региона.Он добавил, что в Удмуртии сотни трудовых династий: заводчане, учителя, врачи, аграрии, работники культуры, строители. "Некоторые из них вместе отдали любимому делу (суммарно - ред.) больше 1000 лет. Они – гордость нашей республики",- написал Бречалов.

https://ria.ru/20220909/detsad-1815662779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бречалов, общество, удмуртская республика (удмуртия)