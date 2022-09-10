https://ria.ru/20220910/svo-1815810498.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 10.09.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска около 2 часов ночи обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T04:46
2022-09-10T04:46
2022-09-10T04:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска около 2 часов ночи обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка