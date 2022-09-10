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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 10.09.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска около 2 часов ночи обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T04:46

2022-09-10T04:46

2022-09-10T04:46

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска около 2 часов ночи обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, нато