https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815886146.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:20
2022-09-10T18:20
2022-09-10T21:54
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. За последние три дня в ДНР переброшены подразделения изюмско-балаклейской группировки, чтобы ускорить достижение целей спецоперации.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы девять пунктов управления, 178 районов скопления живой силы и техники, 48 артиллерийских расчетов, шесть складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 830 реактивных систем залпового огня, 4870 танков и других бронемашин, 3375 орудий полевой артиллерии и 5432 единицы автомобильной техники.
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 сентября 2022 года
Части Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. За последние три дня в ДНР переброшены подразделения изюмско-балаклейской группировки, чтобы ускорить достижение целей спецоперации.
Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы девять пунктов управления, 178 районов скопления живой силы и техники, 48 артиллерийских расчетов, шесть складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 830 реактивных систем залпового огня, 4870 танков и других бронемашин, 3375 орудий полевой артиллерии и 5432 единицы автомобильной техники.