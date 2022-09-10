https://ria.ru/20220910/spartakiada-1815842408.html

В Удмуртии школьники и студенты приняли участие в спартакиаде "Гвардия"

В Удмуртии школьники и студенты приняли участие в спартакиаде "Гвардия" - РИА Новости, 10.09.2022

В Удмуртии школьники и студенты приняли участие в спартакиаде "Гвардия"

Более 1,7 тысячи школьников и студентов Удмуртии состязались в силе в рамках спартакиады "Гвардия", которую признали лучшим патриотическим проектом в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:32

2022-09-10T12:32

2022-09-10T12:32

удмуртская республика

общество

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

александр бречалов

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УФА, 10 сен – РИА Новости. Более 1,7 тысячи школьников и студентов Удмуртии состязались в силе в рамках спартакиады "Гвардия", которую признали лучшим патриотическим проектом в Национальной премии "Патриот – 2021", сообщили в пресс-службе главы республики."На стадионе "Динамо" в Ижевске прошел финал Республиканской военно-патриотической спартакиады "Гвардия" на Кубок имени М.Т. Калашникова. Здесь установили 12 уникальных испытаний для проверки силы, ловкости и выносливости участников. В этом году спартакиада объединила 1700 участников со всей Удмуртии. Нововведением соревнований этого года стало участие не только школьников, но и студентов ссузов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, учащиеся школ в течение года преодолели муниципальные, зональные этапы, полуфинал. В финале за кубок боролись 10 сильнейших школьных и 6 студенческих команд. Командам предстояло подняться на высокую наклонную стену, перелезть под сетью, набрать необходимый метраж на тренажерах "велосипед" и "гребля", пройти по рукоходу, проползти по сетке, натянутой над огромным бассейном, и многое другое. После прохождения всех зачетов прошел супер-финал, в котором состязались на время две лучшие команды."Я уверен, что проект будет развиваться и объединять еще больше единомышленников. Здорово, что болельщики из районов приехали поддержать свои команды. Старты были настолько эмоциональными, что можно смело сравнивать их с международными соревнованиями. Патриотизм – это не инструкции, а эмоции, которые сегодня зашкаливали. Сейчас очень важно укреплять мотивацию подростков к занятию спортом, здоровому образу жизни, поддерживать молодежные инициативы и престиж наших внутренних соревнований", - приводятся слова главы Удмуртии Александра Бречалова.Руководитель региона отметил, что не обязательно быть профессионалом, чтобы заниматься спортом, достаточно любить свое дело и упорно идти к поставленной цели. "Поэтому, ребята, независимо от того, как распределились призовые места, вы все здесь – победители", – добавил Бречалов.В пресс-службе сообщают, что спартакиаду "Гвардия" отметили на федеральном уровне – она стала победителем Национальной премии "Патриот-2021" в номинации "Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни". Проведение этих состязаний было инициировано главой республики в 2021 году.

https://ria.ru/20220902/kreml-1814091604.html

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удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов