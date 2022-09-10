https://ria.ru/20220910/soveschaniya-1815904387.html

Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле

Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.09.2022

Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле

Формат военных совещаний, которые традиционно проходят в Сочи, востребован и будет продолжен, но сейчас их график "сдвигается вправо", заявил журналистам... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:35

2022-09-10T19:35

2022-09-10T19:35

специальная военная операция на украине

сочи

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Формат военных совещаний, которые традиционно проходят в Сочи, востребован и будет продолжен, но сейчас их график "сдвигается вправо", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. Но понятно, что сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому совещания сдвигаются вправо", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли у президента серия совещаний по ОПК по аналогии с сочинскими совещаниями.

https://ria.ru/20220910/rabota-1815898180.html

сочи

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность