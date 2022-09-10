Рейтинг@Mail.ru
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/soveschaniya-1815904387.html
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.09.2022
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле
Формат военных совещаний, которые традиционно проходят в Сочи, востребован и будет продолжен, но сейчас их график "сдвигается вправо", заявил журналистам... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:35
2022-09-10T19:35
специальная военная операция на украине
сочи
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e856872dd920a228da29860bccda87.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Формат военных совещаний, которые традиционно проходят в Сочи, востребован и будет продолжен, но сейчас их график "сдвигается вправо", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. Но понятно, что сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому совещания сдвигаются вправо", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли у президента серия совещаний по ОПК по аналогии с сочинскими совещаниями.
https://ria.ru/20220910/rabota-1815898180.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5d2674b0b010a5e40d4d880f050e6f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
19:35 10.09.2022
 
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле

Песков: формат сочинских совещаний продолжится, но сейчас график "сдвигается вправо"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Формат военных совещаний, которые традиционно проходят в Сочи, востребован и будет продолжен, но сейчас их график "сдвигается вправо", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. Но понятно, что сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому совещания сдвигаются вправо", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли у президента серия совещаний по ОПК по аналогии с сочинскими совещаниями.
Кадры боевой работы установок Мста-С изюмско-балаклейской группировки войск - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 18:53Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры работы расчетов 2С-19 "Мста-С"
 
Специальная военная операция на УкраинеСочиРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала