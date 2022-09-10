https://ria.ru/20220910/soveschaniya-1815904387.html
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.09.2022
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле
Формат военных совещаний, которые традиционно проходят в Сочи, востребован и будет продолжен, но сейчас их график "сдвигается вправо", заявил журналистам... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:35
2022-09-10T19:35
2022-09-10T19:35
специальная военная операция на украине
сочи
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e856872dd920a228da29860bccda87.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Формат военных совещаний, которые традиционно проходят в Сочи, востребован и будет продолжен, но сейчас их график "сдвигается вправо", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. Но понятно, что сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому совещания сдвигаются вправо", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируется ли у президента серия совещаний по ОПК по аналогии с сочинскими совещаниями.
https://ria.ru/20220910/rabota-1815898180.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5d2674b0b010a5e40d4d880f050e6f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Формат сочинских совещаний продолжится, заявили в Кремле
Песков: формат сочинских совещаний продолжится, но сейчас график "сдвигается вправо"