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Следователи нашли в донецкой поликлинике элементы от боеприпаса НАТО - РИА Новости, 10.09.2022
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Следователи нашли в донецкой поликлинике элементы от боеприпаса НАТО
Следователи нашли в донецкой поликлинике элементы от боеприпаса НАТО - РИА Новости, 10.09.2022
Следователи нашли в донецкой поликлинике элементы от боеприпаса НАТО
Опергруппа следственного Комитета Российской Федерации при осмотре места разрушения донецкой поликлиники номер 2 обнаружила поражающие элементы боеприпаса... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:22
2022-09-10T13:57
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (днр)
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Опергруппа следственного Комитета Российской Федерации при осмотре места разрушения донецкой поликлиники номер 2 обнаружила поражающие элементы боеприпаса НАТОвского образца калибром 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости."Следователями Следственного Комитета Российской Федерации сегодня производится осмотр места происшествия. Это поликлиника номер 2 города Донецка, которая вчера вечером подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела повреждена кровля поликлиники. Ниже находится дневной стационар, где находились пациенты. Произошло возгорание. Пожар был локализован. В настоящее время мы нашли место попадания снаряда, в том числе поражающие элементы, которые в последующем будут направлены на баллистическую судебную экспертизу с целью установления типа и характеристик боеприпаса", - сообщил на месте осмотра корреспонденту РИА Новости представитель СК РФ.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Работа следователей на месте обстрела донецкой поликлиники
Следователи при осмотре донецкой поликлиники, которую вчера вечером обстреляли со стороны Украины, обнаружили поражающие элементы от натовского боеприпаса калибра 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), донецкая народная республика, нато
Следственный комитет России (СК РФ), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, НАТО
13:22 10.09.2022 (обновлено: 13:57 10.09.2022)
 
Следователи нашли в донецкой поликлинике элементы от боеприпаса НАТО

Следователи СК нашли в донецкой поликлинике поражающие элементы от боеприпаса НАТО

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ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Опергруппа следственного Комитета Российской Федерации при осмотре места разрушения донецкой поликлиники номер 2 обнаружила поражающие элементы боеприпаса НАТОвского образца калибром 155 миллиметров, передает корреспондент РИА Новости.
"Следователями Следственного Комитета Российской Федерации сегодня производится осмотр места происшествия. Это поликлиника номер 2 города Донецка, которая вчера вечером подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела повреждена кровля поликлиники. Ниже находится дневной стационар, где находились пациенты. Произошло возгорание. Пожар был локализован. В настоящее время мы нашли место попадания снаряда, в том числе поражающие элементы, которые в последующем будут направлены на баллистическую судебную экспертизу с целью установления типа и характеристик боеприпаса", - сообщил на месте осмотра корреспонденту РИА Новости представитель СК РФ.
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