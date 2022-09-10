https://ria.ru/20220910/rosgvardiya-1815855589.html

В Курской области сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения

В Курской области сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения - РИА Новости, 10.09.2022

В Курской области сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения

Сотрудник Росгвардии погиб в Суджанском районе Курской области после нападения неизвестных, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:05

2022-09-10T14:05

2022-09-10T16:01

происшествия

курская область

суджанский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в Суджанском районе Курской области после нападения неизвестных, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Один из силовиков получил ранение и впоследствии умер в больнице.Глава СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и найти преступников.

https://ria.ru/20220825/napadenie-1811994184.html

курская область

суджанский район

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, суджанский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия