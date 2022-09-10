https://ria.ru/20220910/rosgvardiya-1815855589.html
В Курской области сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения
В Курской области сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения - РИА Новости, 10.09.2022
В Курской области сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения
Сотрудник Росгвардии погиб в Суджанском районе Курской области после нападения неизвестных, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:05
2022-09-10T14:05
2022-09-10T16:01
происшествия
курская область
суджанский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в Суджанском районе Курской области после нападения неизвестных, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Один из силовиков получил ранение и впоследствии умер в больнице.Глава СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и найти преступников.
https://ria.ru/20220825/napadenie-1811994184.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, суджанский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия
14:05 10.09.2022 (обновлено: 16:01 10.09.2022)
В Курской области сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения
СК сообщил о смерти сотрудника Росгвардии, раненного неизвестными в Курской области