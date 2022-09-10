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Киев получит "дырку от бублика", а не репарации, заявили в Госдуме
Киев получит "дырку от бублика", а не репарации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.09.2022
Киев получит "дырку от бублика", а не репарации, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление киевских властей о выплате "репараций" бредом сумасшедших и заявил, что киевский режим если РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:30
2022-09-10T18:30
2022-09-10T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление киевских властей о выплате "репараций" бредом сумасшедших и заявил, что киевский режим если что и получит, то только дырку от бублика.Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью медиагруппе Funke заявил, что Украина намерена добиваться 300 миллиардов долларов "репараций"."Все это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, чем быстрее на Украине падет преступный киевский режим, тем быстрее страна вернется к мирной жизни."Только Россия в состоянии гарантировать развитие и процветание Украины. Западным странам она нужна исключительно как плацдарм и буферная серая зона, в которой жизнь людей ничего не стоит", - подчеркнул депутат.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, киев, госдума рф, михаил шеремет, денис малюська
В мире, Россия, Украина, Киев, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Денис Малюська
Киев получит "дырку от бублика", а не репарации, заявили в Госдуме
Депутат ГД Шеремет заявил, что Киев получит от Москвы "дырку от бублика", а не репарации