https://ria.ru/20220910/reparatsii-1815895269.html

Киев получит "дырку от бублика", а не репарации, заявили в Госдуме

Киев получит "дырку от бублика", а не репарации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.09.2022

Киев получит "дырку от бублика", а не репарации, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление киевских властей о выплате "репараций" бредом сумасшедших и заявил, что киевский режим если РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:30

2022-09-10T18:30

2022-09-10T18:30

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киев

госдума рф

михаил шеремет

денис малюська

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление киевских властей о выплате "репараций" бредом сумасшедших и заявил, что киевский режим если что и получит, то только дырку от бублика.Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью медиагруппе Funke заявил, что Украина намерена добиваться 300 миллиардов долларов "репараций"."Все это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, чем быстрее на Украине падет преступный киевский режим, тем быстрее страна вернется к мирной жизни."Только Россия в состоянии гарантировать развитие и процветание Украины. Западным странам она нужна исключительно как плацдарм и буферная серая зона, в которой жизнь людей ничего не стоит", - подчеркнул депутат.

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, госдума рф, михаил шеремет, денис малюська