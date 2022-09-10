Рейтинг@Mail.ru
Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07 - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/raboty-1815618755.html
Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07
Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07 - РИА Новости, 10.09.2022
Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07
Избранные работы шорт-листа 2022 года конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина стали гостем международного фотофестиваля Chambre 07, который... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:30
2022-09-10T19:30
андрей стенин
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
новости агентства
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815601771_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8c84506beb664410b1db437b1a0b901b.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Избранные работы шорт-листа 2022 года конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина стали гостем международного фотофестиваля Chambre 07, который открылся во французском Обена в субботу. До конца сентября выставку можно увидеть в кинотеатре Le Navire, вход на выставку бесплатный.Экспозиция в Обена включает в себя более 20 фотографий журналистов из Франции, Турции, Бангладеш, Испании, Италии, России и других стран. Одиночные работы и серии, представленные на фестивале Chambre07, сняты в разнообразных техниках и жанрах – от репортажа, ландшафтной или портретной съемки до красочной этники.Шорт-лист конкурса имени Стенина2022 года был объявлен в июне, призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, станут известны в конце сентября.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии",журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220808/konkurs-1807955087.html
https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815601771_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4e5b9859d7fec1ffe8c008e9b192e885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей стенин, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства, франция
Андрей Стенин, Россия, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Новости агентства, Франция
19:30 10.09.2022
 

Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07

© Фото : Stenincontest/Алессандро ЧинквеРабота с конкурса Стенина-2022
Работа с конкурса Стенина-2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : Stenincontest/Алессандро Чинкве
Работа с конкурса Стенина-2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Избранные работы шорт-листа 2022 года конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина стали гостем международного фотофестиваля Chambre 07, который открылся во французском Обена в субботу. До конца сентября выставку можно увидеть в кинотеатре Le Navire, вход на выставку бесплатный.
Экспозиция в Обена включает в себя более 20 фотографий журналистов из Франции, Турции, Бангладеш, Испании, Италии, России и других стран. Одиночные работы и серии, представленные на фестивале Chambre07, сняты в разнообразных техниках и жанрах – от репортажа, ландшафтной или портретной съемки до красочной этники.
Открывая выставку, президент международного фотографического фестиваля Chambre 07 Юбер Барр подчеркнул: "Для нас большая честь принимать выставку лауреатов конкурса Стенина в Обена во Франции уже во второй раз. Награда конкурса Стенина – это знак высокого качества. На конкурс подаются тысячи работ из десятков стран мира. Большое спасибо нашим партнерам со стороны конкурса - Оксане Олейник и Анастасии Алямовской. Мы прекрасно поработали в этом году, чтобы порадовать гостей фестиваля".
Шорт-лист конкурса имени Стенина2022 года был объявлен в июне, призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, станут известны в конце сентября.
Одиночная фотография Вечнозеленая улыбка, победившая в номинации Портрет. Герой нашего времени - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:00Культура
Конкурс имени Стенина-2022 объявил победителя онлайн-голосования

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии",журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 09:00
Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото
 
Андрей СтенинРоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаНовости агентстваФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала