Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07
© Фото : Stenincontest/Алессандро ЧинквеРабота с конкурса Стенина-2022
© Фото : Stenincontest/Алессандро Чинкве
Работа с конкурса Стенина-2022
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Избранные работы шорт-листа 2022 года конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина стали гостем международного фотофестиваля Chambre 07, который открылся во французском Обена в субботу. До конца сентября выставку можно увидеть в кинотеатре Le Navire, вход на выставку бесплатный.
Экспозиция в Обена включает в себя более 20 фотографий журналистов из Франции, Турции, Бангладеш, Испании, Италии, России и других стран. Одиночные работы и серии, представленные на фестивале Chambre07, сняты в разнообразных техниках и жанрах – от репортажа, ландшафтной или портретной съемки до красочной этники.
Открывая выставку, президент международного фотографического фестиваля Chambre 07 Юбер Барр подчеркнул: "Для нас большая честь принимать выставку лауреатов конкурса Стенина в Обена во Франции уже во второй раз. Награда конкурса Стенина – это знак высокого качества. На конкурс подаются тысячи работ из десятков стран мира. Большое спасибо нашим партнерам со стороны конкурса - Оксане Олейник и Анастасии Алямовской. Мы прекрасно поработали в этом году, чтобы порадовать гостей фестиваля".
Шорт-лист конкурса имени Стенина2022 года был объявлен в июне, призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, станут известны в конце сентября.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии",журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
6 августа, 09:00Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото