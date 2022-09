https://ria.ru/20220910/raboty-1815618755.html

Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07

Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07 - РИА Новости, 10.09.2022

Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07

Избранные работы шорт-листа 2022 года конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина стали гостем международного фотофестиваля Chambre 07, который... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:30

2022-09-10T19:30

2022-09-10T19:30

андрей стенин

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

новости агентства

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815601771_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8c84506beb664410b1db437b1a0b901b.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Избранные работы шорт-листа 2022 года конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина стали гостем международного фотофестиваля Chambre 07, который открылся во французском Обена в субботу. До конца сентября выставку можно увидеть в кинотеатре Le Navire, вход на выставку бесплатный.Экспозиция в Обена включает в себя более 20 фотографий журналистов из Франции, Турции, Бангладеш, Испании, Италии, России и других стран. Одиночные работы и серии, представленные на фестивале Chambre07, сняты в разнообразных техниках и жанрах – от репортажа, ландшафтной или портретной съемки до красочной этники.Шорт-лист конкурса имени Стенина2022 года был объявлен в июне, призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, станут известны в конце сентября.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии",журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20220808/konkurs-1807955087.html

https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей стенин, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства, франция