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Минобороны показало кадры работы расчетов 2С-19 "Мста-С" - РИА Новости, 10.09.2022
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Минобороны показало кадры работы расчетов 2С-19 "Мста-С"
Минобороны показало кадры работы расчетов 2С-19 "Мста-С" - РИА Новости, 10.09.2022
Минобороны показало кадры работы расчетов 2С-19 "Мста-С"
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск,... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:53
2022-09-10T19:28
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
бмп-1
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии украинских войск.В министерстве сообщили, что командир самоходной артиллерийской батареи по имени Сергей во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов беспилотных летательных аппаратов с боевым охранением. По уточнённым координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" и личный состав из состава боевого охранения."В рамках специальной операции выполняем задачи по уничтожению бронированной техники противника, самоходных артиллерийских установок. За последние несколько дней мы уничтожили минометную секцию, пехоту на бронированной технике, а также самоходные артиллерийские установки", - рассказал на видео Сергей.Также за последнее время артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" под командованием Сергея уничтожено 6 единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты украинских войск на БМП-1.В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.В Минобороны РФ напомнили, что стрельба из 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.
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Кадры боевой работы установок "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск
МО РФ показало кадры боевой работы установок «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки войск, проявивших мужество и героизм. Одна из батарей уничтожила операторов с аппаратурой управления «Байрактарами» противника и личный состав боевого охранения.
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безопасность, технологии, россия, бмп-1, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, БМП-1, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:53 10.09.2022 (обновлено: 19:28 10.09.2022)
 
Минобороны показало кадры работы расчетов 2С-19 "Мста-С"

Минобороны показало кадры работы расчетов 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии украинских войск.
В министерстве сообщили, что командир самоходной артиллерийской батареи по имени Сергей во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов беспилотных летательных аппаратов с боевым охранением. По уточнённым координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" и личный состав из состава боевого охранения.
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"В рамках специальной операции выполняем задачи по уничтожению бронированной техники противника, самоходных артиллерийских установок. За последние несколько дней мы уничтожили минометную секцию, пехоту на бронированной технике, а также самоходные артиллерийские установки", - рассказал на видео Сергей.
Также за последнее время артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" под командованием Сергея уничтожено 6 единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты украинских войск на БМП-1.
В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.
В Минобороны РФ напомнили, что стрельба из 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.
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