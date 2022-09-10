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СМИ: в Японию доставили тела трех погибших с судна KAZU-1 - РИА Новости, 10.09.2022
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СМИ: в Японию доставили тела трех погибших с судна KAZU-1
СМИ: в Японию доставили тела трех погибших с судна KAZU-1 - РИА Новости, 10.09.2022
СМИ: в Японию доставили тела трех погибших с судна KAZU-1
Тела трех погибших во время крушения в конце апреля на севере Японии судна KAZU-1 доставлены из России в порт Отару на Хоккайдо, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T04:53
2022-09-10T05:06
в мире
япония
хоккайдо
кунашир (остров)
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ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Тела трех погибших во время крушения в конце апреля на севере Японии судна KAZU-1 доставлены из России в порт Отару на Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.После крушения судна в районе Хоккайдо тела трех человек были обнаружены в районе Кунашира и острова Сахалин. После идентификации с образцами ДНК и соответствующей процедуры была достигнута договоренность об их передаче Японии. Ранее на этой неделе патрульное судно японской службы безопасности на море выехало в порт Корсаков, где и состоялась передача тел.Экскурсионное судно KAZU 1 (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На круизном судне находились 26 человек, включая двух детей. Были обнаружены и идентифицированы тела 14 человек, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Через несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия.Затем у Кунашира и Сахалина были обнаружены три тела. Анализ ДНК показал, что это член экипажа и два пассажира – мужчина и женщина с затонувшего судна. Пока тела не идентифицируют в Японии, они продолжают считаться пропавшими без вести.Предположительно, причиной аварии судна могла стать плохая погода, а также многочисленные нарушения техники безопасности управляющей компании. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. О том, что судно терпит бедствие, удалось сообщить только с сотового телефона одного из пассажиров. Судно поднято на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследование.
https://ria.ru/20220831/sudno-1813550165.html
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в мире, япония, хоккайдо, кунашир (остров)
В мире, Япония, Хоккайдо, Кунашир (остров)
04:53 10.09.2022 (обновлено: 05:06 10.09.2022)
 
СМИ: в Японию доставили тела трех погибших с судна KAZU-1

Киодо: из России в порт Отару в Японии доставили тела трех погибших с судна KAZU-1

© Fotolia / mastercylinderОстров Хоккайдо
Остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Fotolia / mastercylinder
Остров Хоккайдо. Архивное фото
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ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Тела трех погибших во время крушения в конце апреля на севере Японии судна KAZU-1 доставлены из России в порт Отару на Хоккайдо, сообщило агентство Киодо.
После крушения судна в районе Хоккайдо тела трех человек были обнаружены в районе Кунашира и острова Сахалин. После идентификации с образцами ДНК и соответствующей процедуры была достигнута договоренность об их передаче Японии. Ранее на этой неделе патрульное судно японской службы безопасности на море выехало в порт Корсаков, где и состоялась передача тел.
Мраморная бухта, Сахалин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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На Сахалине нашли еще одно тело, предположительно, с японского судна
Экскурсионное судно KAZU 1 (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На круизном судне находились 26 человек, включая двух детей. Были обнаружены и идентифицированы тела 14 человек, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Через несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия.
Затем у Кунашира и Сахалина были обнаружены три тела. Анализ ДНК показал, что это член экипажа и два пассажира – мужчина и женщина с затонувшего судна. Пока тела не идентифицируют в Японии, они продолжают считаться пропавшими без вести.
Предположительно, причиной аварии судна могла стать плохая погода, а также многочисленные нарушения техники безопасности управляющей компании. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. О том, что судно терпит бедствие, удалось сообщить только с сотового телефона одного из пассажиров. Судно поднято на поверхность, полиция и служба безопасности на море ведут расследование.
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В миреЯпонияХоккайдоКунашир (остров)
 
 
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