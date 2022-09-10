https://ria.ru/20220910/pozhary-1815803314.html

Пожар в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован на 5,4 тысяч "квадратов"

Пожар в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован на 5,4 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2022

Пожар в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован на 5,4 тысяч "квадратов"

Пожар в уфимском торговом центре "Меркурий" локализован на площади 5,4 тысячи "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T00:35

2022-09-10T00:35

2022-09-10T00:35

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожар в уфимском торговом центре "Меркурий" локализован на площади 5,4 тысячи "квадратов", сообщает МЧС России.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет."Пожар в уфимском торговом центре "Меркурий" локализован на площади 5,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

https://ria.ru/20220909/pozhar-1815791096.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)