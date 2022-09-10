https://ria.ru/20220910/pozhary-1815803314.html
Пожар в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован на 5,4 тысяч "квадратов"
Пожар в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован на 5,4 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2022
Пожар в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован на 5,4 тысяч "квадратов"
Пожар в уфимском торговом центре "Меркурий" локализован на площади 5,4 тысячи "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T00:35
2022-09-10T00:35
2022-09-10T00:35
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741350798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3f6a118c014e785dc52747a08116d1a.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пожар в уфимском торговом центре "Меркурий" локализован на площади 5,4 тысячи "квадратов", сообщает МЧС России.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет."Пожар в уфимском торговом центре "Меркурий" локализован на площади 5,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
https://ria.ru/20220909/pozhar-1815791096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741350798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0e35f4c4ab8e5ccdef7efd57f269d94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован на 5,4 тысяч "квадратов"
МЧС России: в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован пожар на 5,4 тысяч "квадратов"