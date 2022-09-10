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Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области
Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области - РИА Новости, 10.09.2022
Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области
Народный фронт экстренно доставил жителям Балаклеи, Купянска, Изюма и других поселков Харьковской области, выезжающим в Россию из-за обстрелов украинскими... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:41
2022-09-10T18:41
2022-09-10T18:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей турчак
изюм (город)
балаклея
общероссийский народный фронт
вооруженные силы украины
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Народный фронт экстренно доставил жителям Балаклеи, Купянска, Изюма и других поселков Харьковской области, выезжающим в Россию из-за обстрелов украинскими войсками, воду, продукты питания и средства гигиены для детей, сообщили в пресс-службе ОНФ.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий."Представители Народного фронта экстренно доставили жителям Балаклеи, Купянска, Изюма и других поселков Харьковской области, выезжающим в Россию из-за обстрелов ВСУ, воду, продукты питания, средства гигиены для детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с большим количеством выезжающих в Россию на пропускном пункте Логачевка на границе Белгородской области образовались очереди."В ближайшее время мы поставим палатки и сделаем выдачу помощи постоянной. С завтрашнего дня здесь будут дежурить наши волонтеры", - приводятся в сообщении слова представителя Народного фронта, руководителя оперативного штаба "МыВместе" в Белгородской области Александра Шошникова.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев.
https://ria.ru/20220910/bezhentsy-1815893048.html
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харьковская область, андрей турчак, изюм (город), балаклея, общероссийский народный фронт, вооруженные силы украины, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Турчак, Изюм (город), Балаклея, Общероссийский народный фронт, Вооруженные силы Украины, Единая Россия
Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области
Народный фронт экстренно доставил гумпомощь беженцам из Балаклеи, Купянска и Изюма