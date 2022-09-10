https://ria.ru/20220910/pomosch-1815897382.html

Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области

Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области - РИА Новости, 10.09.2022

Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области

Народный фронт экстренно доставил жителям Балаклеи, Купянска, Изюма и других поселков Харьковской области, выезжающим в Россию из-за обстрелов украинскими... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:41

2022-09-10T18:41

2022-09-10T18:41

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей турчак

изюм (город)

балаклея

общероссийский народный фронт

вооруженные силы украины

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Народный фронт экстренно доставил жителям Балаклеи, Купянска, Изюма и других поселков Харьковской области, выезжающим в Россию из-за обстрелов украинскими войсками, воду, продукты питания и средства гигиены для детей, сообщили в пресс-службе ОНФ.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий."Представители Народного фронта экстренно доставили жителям Балаклеи, Купянска, Изюма и других поселков Харьковской области, выезжающим в Россию из-за обстрелов ВСУ, воду, продукты питания, средства гигиены для детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с большим количеством выезжающих в Россию на пропускном пункте Логачевка на границе Белгородской области образовались очереди."В ближайшее время мы поставим палатки и сделаем выдачу помощи постоянной. С завтрашнего дня здесь будут дежурить наши волонтеры", - приводятся в сообщении слова представителя Народного фронта, руководителя оперативного штаба "МыВместе" в Белгородской области Александра Шошникова.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев.

https://ria.ru/20220910/bezhentsy-1815893048.html

https://ria.ru/20220910/dnr-1815891572.html

харьковская область

изюм (город)

балаклея

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харьковская область, андрей турчак, изюм (город), балаклея, общероссийский народный фронт, вооруженные силы украины, единая россия