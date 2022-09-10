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В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония
В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония - РИА Новости, 10.09.2022
В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония
Мичуринская исправительная колония повреждена в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:01
2022-09-10T19:01
2022-09-10T19:01
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мичуринская исправительная колония повреждена в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны украинских неонацистов повреждена Мичуринская исправительная колония по адресу: улица Живописная, 46 (Никитовский район Горловки). Повреждено ограждение, перебиты линии электропередач, в административном здании повреждены остекление и фасад", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска в 18.05 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония
Мэр Горловки Приходько: обстрелы ВСУ повредили Мичуринскую исправительную колонию