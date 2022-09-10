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В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/obstrely-1815899194.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония
В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония - РИА Новости, 10.09.2022
В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония
Мичуринская исправительная колония повреждена в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:01
2022-09-10T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мичуринская исправительная колония повреждена в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны украинских неонацистов повреждена Мичуринская исправительная колония по адресу: улица Живописная, 46 (Никитовский район Горловки). Повреждено ограждение, перебиты линии электропередач, в административном здании повреждены остекление и фасад", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска в 18.05 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:01 10.09.2022
 
В Горловке из-за обстрелов ВСУ была повреждена исправительная колония

Мэр Горловки Приходько: обстрелы ВСУ повредили Мичуринскую исправительную колонию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР
Сотрудник МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мичуринская исправительная колония повреждена в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны украинских неонацистов повреждена Мичуринская исправительная колония по адресу: улица Живописная, 46 (Никитовский район Горловки). Повреждено ограждение, перебиты линии электропередач, в административном здании повреждены остекление и фасад", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска в 18.05 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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