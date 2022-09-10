https://ria.ru/20220910/obstrel-1815890372.html

ВСУ обстреляли Донецк и окрестное село Луганское

ВСУ обстреляли Донецк и окрестное село Луганское - РИА Новости, 10.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк и окрестное село Луганское

Украинские войска обстреляли Донецк и село Луганское на его окраине, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:02

2022-09-10T18:02

2022-09-10T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

красногоровка

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и село Луганское на его окраине, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.25 - н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка, южнее Петровского района.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220910/kherson-1815889989.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

красногоровка

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, красногоровка