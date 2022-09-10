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ВСУ обстреляли Донецк и окрестное село Луганское
ВСУ обстреляли Донецк и окрестное село Луганское - РИА Новости, 10.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк и окрестное село Луганское
Украинские войска обстреляли Донецк и село Луганское на его окраине, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:02
2022-09-10T18:02
2022-09-10T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
красногоровка
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и село Луганское на его окраине, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.25 - н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка, южнее Петровского района.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район, Красногоровка
ВСУ обстреляли Донецк и окрестное село Луганское
ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и окрестному селу Луганское