https://ria.ru/20220910/moskva-1815858408.html

Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира

Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира - РИА Новости, 10.09.2022

Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира

Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:30

2022-09-10T14:30

2022-09-10T14:30

москва

россия

владимир путин

день города москвы

общество

зарядье

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин."По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры. Все это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия", - сказал Путин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.По его словам, Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен.

https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, владимир путин, день города москвы, общество, зарядье