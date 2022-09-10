https://ria.ru/20220910/moskva-1815858408.html
Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира
Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира - РИА Новости, 10.09.2022
Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира
Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:30
2022-09-10T14:30
2022-09-10T14:30
москва
россия
владимир путин
день города москвы
общество
зарядье
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин."По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры. Все это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия", - сказал Путин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.По его словам, Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, день города москвы, общество, зарядье
Москва, Россия, Владимир Путин, День города Москвы, Общество, Зарядье
Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира
Путин: Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин.
"По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры. Все это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия", - сказал Путин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.
По его словам, Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен.