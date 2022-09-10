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Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира - РИА Новости, 10.09.2022
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Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира
Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира - РИА Новости, 10.09.2022
Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира
Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:30
2022-09-10T14:30
москва
россия
владимир путин
день города москвы
общество
зарядье
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин."По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры. Все это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия", - сказал Путин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.По его словам, Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен.
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москва, россия, владимир путин, день города москвы, общество, зарядье
Москва, Россия, Владимир Путин, День города Москвы, Общество, Зарядье
14:30 10.09.2022
 
Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира

Путин: Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди на улице Охотный ряд на праздновании Дня города в Москве
Люди на улице Охотный ряд на праздновании Дня города в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Люди на улице Охотный ряд на праздновании Дня города в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, заявил президент России Владимир Путин.
"По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры. Все это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия", - сказал Путин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.
По его словам, Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен.
Окраины Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 14:25
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры
 
МоскваРоссияВладимир ПутинДень города МосквыОбществоЗарядье
 
 
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