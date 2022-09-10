https://ria.ru/20220910/moskva-1815820626.html

Москву ко Дню города украсили более четырех тысяч флагов и конструкций

Москву ко Дню города украсили более четырех тысяч флагов и конструкций - РИА Новости, 10.09.2022

Москву ко Дню города украсили более четырех тысяч флагов и конструкций

Москву к юбилею украсили более 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:31

2022-09-10T09:31

2022-09-10T10:59

общество

москва

день города москвы

городское хозяйство москвы

петр бирюков

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москву к юбилею украсили более 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В этом году Москве 875 лет. Юбилейный День города отмечается два дня - 10 и 11 сентября."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по украшению Москвы в честь Дня города, в общей сложности установили более 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "875" – именно столько лет исполняется в этом году российской столице", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что в пешеходных зонах установили арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели. На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1 тысячу поздравительных плакатов. Для цифровых билбордов и медиафасадов домов на Новом Арбате подготовили праздничные видеоролики."Дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220909/prazdnik-1815620994.html

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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы 10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов. 2022-09-10T09:31 true PT1M48S

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общество, москва, день города москвы, городское хозяйство москвы, петр бирюков, россия