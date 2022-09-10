https://ria.ru/20220910/moshennichestvo-1815812121.html

Телефонные мошенники стали выманивать данные для выдуманных расследований

Телефонные мошенники стали выманивать данные для выдуманных расследований - РИА Новости, 10.09.2022

Телефонные мошенники стали выманивать данные для выдуманных расследований

Телефонные мошенники в России придумали новую уловку, как вывести жертву на разговор для похищения денег, они просят им помочь в якобы расследовании придуманных РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T06:06

2022-09-10T06:06

2022-09-10T06:06

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники в России придумали новую уловку, как вывести жертву на разговор для похищения денег, они просят им помочь в якобы расследовании придуманных незаконных действий сотрудников Центрального банка, выяснило РИА Новости.В целом схема вывода потенциальной жертвы на разговор осталась традиционная, но неожиданно изменилась история. Например, грубый женский голос, принадлежащий якобы капитану полиции из ГУ МВД, сообщает потенциальной жертве мошенничества, что расследует деятельность должностных лиц Банка России, которые воспользовались своим служебным положением. Далее следуют расспросы про посещение МФЦ, заполнение документов и достаточно жесткое предупреждение не сообщать родственникам, запугивание 310-й статьей Уголовного Кодекса."Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Если регулятор фиксирует массовое применение новых схем, то информирует граждан о связанных с ними рисках. В настоящее время злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества (преимущественно телефонного) и их основным инструментом является использование приемов и методов социальной инженерии", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России."Ситуация, когда мошенники обращаются от имени сотрудников правоохранительных органов – не нова. В последний год мы наблюдаем "расширение линейки предложений" - теперь можно услышать о "расследовании деятельности сотрудников ЦБ", "о предъявлении доверенности на управление денежными средствами от Вашего имени Вашим родственником в каком-либо из отделений банка", "о расследовании деятельности сотрудников Вашей организации" и т.д. и т.п.", - рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова.С марта 2022 года наблюдается увеличение подобных звонков, представителям старшего поколения, например, начали звонить с информацией "о расследовании преступлений, совершенными работниками соцслужб и ПФР, поделилась с РИА Новости эксперт.

https://ria.ru/20220908/moshenniki-1815381926.html

https://ria.ru/20220824/uvarov-1811617108.html

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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), пенсионный фонд рф