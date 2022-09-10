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В правительстве Молдавии опасаются, что "Газпром" прекратит поставки - РИА Новости, 10.09.2022
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В правительстве Молдавии опасаются, что "Газпром" прекратит поставки
В правительстве Молдавии опасаются, что "Газпром" прекратит поставки - РИА Новости, 10.09.2022
В правительстве Молдавии опасаются, что "Газпром" прекратит поставки
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о существующем риске прекращения газоснабжения, сообщает в субботу телеканал Moldova 1. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:20
2022-09-10T17:24
экономика
алексей миллер
сергей куприянов
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
природный газ
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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о существующем риске прекращения газоснабжения, сообщает в субботу телеканал Moldova 1.В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co.На прошлой неделе, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки."Мы (с Миллером) обсудили два важных для "Газпрома" аспекта: своевременная оплата за газ — это то, что мы делаем, и второй элемент — аудит долга. С нашей стороны мы продлили срок проведения аудита до 31 января. Да, это затянулось, но по объективным причинам. Из обсуждений с Миллером я так и не понял, отключат ли они ("Газпром") Молдавию от газа после 1 октября", - сказал Спыну в эфире телеканала Moldova-1.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг предприятия "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году. Её крупнейший акционер- "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".
https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html
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экономика, алексей миллер, сергей куприянов, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, природный газ
Экономика, Алексей Миллер, Сергей Куприянов, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, Природный газ
17:20 10.09.2022 (обновлено: 17:24 10.09.2022)
 
В правительстве Молдавии опасаются, что "Газпром" прекратит поставки

Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о рисках прекращения поставок газа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о существующем риске прекращения газоснабжения, сообщает в субботу телеканал Moldova 1.
В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co.
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На прошлой неделе, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.
"Мы (с Миллером) обсудили два важных для "Газпрома" аспекта: своевременная оплата за газ — это то, что мы делаем, и второй элемент — аудит долга. С нашей стороны мы продлили срок проведения аудита до 31 января. Да, это затянулось, но по объективным причинам. Из обсуждений с Миллером я так и не понял, отключат ли они ("Газпром") Молдавию от газа после 1 октября", - сказал Спыну в эфире телеканала Moldova-1.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг предприятия "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.
Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году. Её крупнейший акционер- "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".
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ЭкономикаАлексей МиллерСергей КуприяновМолдавияКишиневГазпромМолдовагазПриродный газ
 
 
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