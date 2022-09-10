https://ria.ru/20220910/listopad-1816227313.html

Основной листопад в лесопарках Москвы может начаться с конца сентября

Основной листопад в лесопарках Москвы может начаться с конца сентября - РИА Новости, 12.09.2022

Основной листопад в лесопарках Москвы может начаться с конца сентября

Основной листопад на природных территориях Москвы может продолжаться с конца сентября – начала октября вплоть до конца первой декады октября, сообщили РИА... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-10T15:37

2022-09-10T15:37

2022-09-12T14:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150780/94/1507809430_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_8385484b8a525ddecdc4e78bc7351d5d.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основной листопад на природных территориях Москвы может продолжаться с конца сентября – начала октября вплоть до конца первой декады октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды"."Деревья и кустарники начали спасаться от засухи и сбрасывать листву еще в августе. Дело в том, что лист не только дышит, но и испаряет влагу, которую растение впитывает корнями из почвы. Чтобы уменьшить потерю влаги, зеленые насаждения сбрасывают часть листьев. Поэтому в этом году можно раньше времени наблюдать пожелтевшие листья и небольшой листопад. Основной листопад на природных территориях Москвы приходится на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября. После первых 2–3 морозов листва опадет окончательно", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что сильный мороз может привести к тому, что часть листвы облетит уже на следующий день, а в течение каких-нибудь 5–7 дней деревья потеряют и все оставшиеся листья.

https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва