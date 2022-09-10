https://ria.ru/20220910/listopad-1816227313.html
Основной листопад в лесопарках Москвы может начаться с конца сентября
Основной листопад в лесопарках Москвы может начаться с конца сентября - РИА Новости, 12.09.2022
Основной листопад в лесопарках Москвы может начаться с конца сентября
Основной листопад на природных территориях Москвы может продолжаться с конца сентября – начала октября вплоть до конца первой декады октября, сообщили РИА... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-10T15:37
2022-09-10T15:37
2022-09-12T14:59
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основной листопад на природных территориях Москвы может продолжаться с конца сентября – начала октября вплоть до конца первой декады октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды"."Деревья и кустарники начали спасаться от засухи и сбрасывать листву еще в августе. Дело в том, что лист не только дышит, но и испаряет влагу, которую растение впитывает корнями из почвы. Чтобы уменьшить потерю влаги, зеленые насаждения сбрасывают часть листьев. Поэтому в этом году можно раньше времени наблюдать пожелтевшие листья и небольшой листопад. Основной листопад на природных территориях Москвы приходится на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября. После первых 2–3 морозов листва опадет окончательно", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что сильный мороз может привести к тому, что часть листвы облетит уже на следующий день, а в течение каких-нибудь 5–7 дней деревья потеряют и все оставшиеся листья.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Основной листопад на природных территориях Москвы может продолжаться с конца сентября – начала октября вплоть до конца первой декады октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды
".
"Деревья и кустарники начали спасаться от засухи и сбрасывать листву еще в августе. Дело в том, что лист не только дышит, но и испаряет влагу, которую растение впитывает корнями из почвы. Чтобы уменьшить потерю влаги, зеленые насаждения сбрасывают часть листьев. Поэтому в этом году можно раньше времени наблюдать пожелтевшие листья и небольшой листопад. Основной листопад на природных территориях Москвы приходится на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября. После первых 2–3 морозов листва опадет окончательно", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что сильный мороз может привести к тому, что часть листвы облетит уже на следующий день, а в течение каких-нибудь 5–7 дней деревья потеряют и все оставшиеся листья.